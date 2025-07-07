 المخرج محمد سلامة يعزز من حضوره في الدراما الخليجية.. أحدث أعماله أعوام الظلام

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يوليو 2025 02:54 صباحاً - بعيداً عن الأعمال الدرامية المصرية، التي كانت شاهدة على موهبته الإخراجية وقدرته على إظهار العمل الفني في صورة مميزة، يواصل المخرج محمد سلامة حضوره اللافت في المسلسلات الخليجية، مؤكداً بذلك قدرته على التنقل بسلاسة بين البيئات الدرامية المختلفة، ومواصلة تقديم أعمال تحظى باهتمام الجمهور العربي.

أعوام الظلام.. دراما اجتماعية عن المظلومين

تجربة خليجية جديدة يخوضها المخرج محمد سلامة، من خلال مسلسل "أعوام الظلام" الذي يواصل التحضير له تمهيداً لعرضه، خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الإلكترونية.

وحرص "سلامة" على الترويج لهذا المسلسل، من خلال صورة نشرها عبر خاصية الـ"ستوري" التابعة لحسابه الرسمي على "إنستغرام"، ظهر من خلالها برفقة بطل العمل الفنان حمد العماني، ومعه رفع محبوه سقف توقعاتهم نحو هذا العمل، خاصة أن أحداثه وقصته تدور في إطار درامي اجتماعي تلامس حياة البعض الذين تعرضوا للظلم على أرض الواقع، حول مواطن كويتي يدعى "بدر المطيري" الذي حُكم عليه بالسجن 7 سنوات قبل أن تنكشف براءته في النهاية، لتتحول حياته إلى رحلة من الظلم إلى الحقيقة.

ويضم المسلسل كوكبة من النجوم، على رأسهم عبد الله الطليحي، إيمان الحسيني، شوق الهادي، عبد العزيز مندني، فاطمةالبصيري وآخرون.

وبهذه التجربة، يواصل محمد سلامة ترسيخ مكانته كمخرج قادر على الخوض في تفاصيل النفس البشرية ومواجهة قضايا اجتماعية بعمق وصدق. "أعوام الظلام" لا يعد فقط عملاً درامياً، بل مرآة تعكس واقعاً مؤلماً عاشه البعض، ويمنح الأمل بأن الحقيقة، مهما تأخرت، لا بد أن تقال.

سكرين شوت من "ستوري" حساب المخرج محمد سلامة على إنستغرام

"وحوش".. تجربة ناجحة وسط حواديت واقعية

كما كان له تجربة إخراجية ناجحة، أكدت على حضوره القوي وانطلاقته نحو عالم الدراما الخليجية من خلال عمل يحمل اسم "وحوش"، وتولى من خلاله إخراج حدوتتين الأولى بعنوان "عرس الجهراء" والتي سردت قصة الحريق الهائل الذي نشب عام 2009 في إحدى خيم الأفراح في محافظة الجهراء بالكويت، ونتج عنه سقوط وفيات.

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والحدوتة الثانية بعنوان "وحش حولي " وهي القصة التي تصدرت ترند منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير غوغل، نظراً لإعجاب شريحة عريضة من محبي الأعمال الدرامية بقصته وحبكته الدرامية التي تتخللها أحداث مليئة بالتشويق والإثارة، إذ تناولت أنواع الأذى الذي قد يتعرض له الأبناء، ويتعين على الآباء القيام بالدور الأول لمساعدتهم في تجاوز هذا الأذى حتى لا تلازمهم تأثيراته طوال حياتهم.

"ومن خلال "وحوش"، وضع محمد سلامة بصمته الخاصة في الدراما الخليجية، مؤكداً قدرته على تناول قضايا إنسانية واجتماعية مؤثرة بأسلوب بصري مشوق وحبكة متماسكة. يعكس نضجه الإخراجي وتوسع رؤيته الفنية، ويجعل من حضوره في الساحة الخليجية محطة جديدة تستحق المتابعة.

قراءة في مشوار محمد سلامة الإخراجي

منذ انطلاقته، شكل المخرج محمد سلامة علامة فارقة في الدراما المصرية، حيث استطاع أن يقدم نفسه كمخرج يمتلك رؤية إخراجية متجددة، تجمع بين الحِرفية الفنية والقدرة على استكشاف تفاصيل النفس البشرية.

كانت بدايته اللافتة مع مسلسل "رحيم" (بطولة ياسر جلال)، الذي شكل نقلة نوعية في دراما الأكشن والإثارة، وبرز فيه استخدامه الذكي للصورة والضوء في خلق أجواء درامية مشحونة بالتوتر والتشويق.

كما أبدع في مسلسل "الحرامي"، ولاقى استحساناً واسعاً بفضل فكرته المبتكرة وطريقته المختلفة في الإخراج، إلى جانب مشاركته في مسلسلات أخرى مثل "موسى" و "إمبراطورية م"، حيث نجح في ترك بصمة واضحة من خلال أسلوبه البصري المتفرد، وقدرته على إظهار الممثلين بأداءات قوية وعميقة.

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