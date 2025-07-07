نور النبوي يثير الجدل بظهوره بخاتم خطوبة.. فهل ارتبط؟!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يوليو 2025 02:54 صباحاً - أثار الفنان الشاب نور النبوي نجل النجم خالد النبوي الجدل، وذلك بعد ظهوره من خلال مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"؛ ظهر خلاله نور وهو يرتدي "دبلة" في يده؛ الأمر الذي أثار حيرة وفضول وتساؤل كل محبيه ومتابعيه حول احتمالية ارتباطه أو دخوله في علاقة رسمية.

هل خطب نور النبوي؟!

فقد ظهر نور النبوي من خلال خاصية الـ"ستوري" بحسابه على "إنستغرام"؛ وهو يغني أغنية "ابتدينا"، وهي إحدى أغاني ألبوم الهضبة الجديد عمرو دياب الذي يحمل الاسم نفسه، واللافت في الفيديو هو ظهوره مرتدياً دبلة في يده؛ الأمر الذي دفع الجمهور للتساؤل حول حقيقة ارتباطه أو دخوله في علاقة رسمية، وخاصة أنه لم يعلن سابقاً هذا الأمر.

نور النبوي يظهر مرتدياً دبلة -الصورة من ستوري بحسابه على إنستغرام



في حين لم يخرج نور النبوي من أجل تأكيد أو نفي الخبر، ولم يعلق ما إذا كان الذي يرتديه دبلة أو خاتماً وسبب ارتدائه له.

نور النبوي يظهر مرتدياً دبلة -الصورة من ستوري بحسابه على إنستغرام

أحدث أعمال نور النبوي الفنية

يُذكر أن نور النبوي حقق مؤخراً نجاحاً كبيراً في السينما من خلال تقديمه بطولة الجزءين الأول والثاني من فيلم "الحريفة"، وشاركه في بطولته: كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، نورين أبو سعدة ودونا إمام، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج كريم سعد.

وضيوف الشرف آسر ياسين، أحمد فهمي، نجم الكرة الإنجليزي السابق مايكل أوين، والمعلق أيمن الكاشف، وتدور الأحداث حول "ماجد" الذي يواصل مع أصدقائه وزملائه خوض المزيد من التحديات والمغامرات المثيرة من خلال ممارسة لعبة كرة القدم، كما تشهد حياتهم الشخصية المزيد من التطورات والتغيرات المختلفة.

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وعلى مستوى الدراما حقق نجاحاً كبيراً بمسلسل مسلسل "6 شهور" الذي عُرض على منصة Watch It، محققاً أعلى نسبة مشاهدة مع بداية عرضه في أكتوبر الماضي، وهو أول بطولة تلفزيونية مطلقة له.

وتدور قصته حول "مراد" الذي يتنافس مع "لطيفة" على وظيفة مبيعات في شركة عقارات، خلال فترة اختبار مدتها ستة أشهر، تكشف تحديات البيع الكثير عن طموحاتهما الحقيقية؛ وشاركه في بطولته كل من: نور إيهاب، مراد مكرم، شريف حافظ ومن تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي.

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