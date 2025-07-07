عادل إمام وشريهان وعبلة كامل.. كيف تصدروا الترند بصورة واحدة؟!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يوليو 2025 02:54 صباحاً - هناك عدد من النجوم الذين أحبهم الجمهور وتعلقوا بهم؛ اختاروا العزلة مؤخراً والابتعاد عن الأضواء والخصوصية الكاملة لحياتهم، وبالرغم من غيابهم الكبير لم تنقطع علاقتهم الحقيقية مع جمهورهم، بل زاد حضورهم الوجداني والنفسي عاماً بعد عام في قلوب كل محبيهم الذين ينتظرون باستمرار الاطمئنان على صحتهم ومتابعة أخبارهم ورؤيتهم.

ومن بين هؤلاء النجوم ثلاثة من أكثر الفنانين جماهيرية على مستوى الوطن العربي، وهم "الزعيم " عادل إمام، النجمة شريهان، والنجمة عبلة كامل؛ والذين تصدروا ترند مواقع التواصل ومحركات البحث خلال الأيام الماضية بعد أحدث ظهور لهم، وكان أحدثهم الزعيم.

عادل إمام يحتفل بعقد قران حفيده الأكبر

كشف النجم محمد إمام عن أحدث ظهور لوالده الزعيم عادل إمام من خلال صورة عائلية، على هامش احتفالهم بحفل زفاف ابن شقيقه الأكبر "عادل"، وهو الحدث الذي تصدّر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، طوال الساعات الماضية، وسط ترقب الجمهور لظهور الفنان عادل إمام، كونه بعيداً عن الأضواء تماماً منذ 5 سنوات تقريباً.

ونشر محمد إمام، عبر حسابه على "فيسبوك"، صورة لعائلته بالكامل داخل المنزل، مع ظهور العروسين "عادل وفريدة"، فيما توسط الصورة الفنان عادل إمام، في ظهور نادر واستثنائي على مدار الـ5 سنوات الماضية.

حيث ظهر جالساً على الكرسي، فيما يجلس بجواره حفيده الأكبر وزوجته، وقد حققت الصورة تفاعلاً كبيراً بين المتابعين. وعلّق محمد إمام على الصورة، قائلاً : "من كتب كتاب عادل رامي إمام، عقبال عندكم جميعاً"، إذ جاءت تلك الصورة من مراسم عقد القران وليست حفل الزفاف.



قد يعجبكم بعد الاحتفال بزفافه.. من هو العريس عادل رامي إمام حفيد الزعيم؟

شريهان تدعم صناع مسرحية "يمين في أول شمال"

وفي مفاجأة أسعدت قلوب الجماهير ومحبيها؛ تواجدت الفنانة شريهان في العرض المسرحي "يمين في أول شمال"، بعد دعوة خاصة قدمها لها المخرج كريم الشناوي، وظهرت شريهان بكامل أناقتها ورقيها المعتاد لتتصدر صورها مواقع التواصل الاجتماعي وسط تعليقات تشيد بشخصيتها الساحرة.

حيث نشر المخرج المسرحي محمود جمال مجموعة صور من حضور شريهان للعرض، والتي كشفت عن سعادتها بالتفاصيل الفنية التي ركز عليها صناع العمل، وكتب تعليقاً قال فيه: "شرفتنا يوم الأربع الجميلة شيريهان بدعوة من المخرج المبدع المهم كريم الشناوي فى عرض مسرحية يمين فى أول شمال".

وأعرب عن سعادته برد فعل شريهان قائلاً: "قد ايه رقيقة وجميلة وكلها ذوق، وقد ايه مشاعرها حاضرة وبتتكلم من قلبها، وحقيقى فرحنا جداً كلنا بكلامها عن العرض وهيّ بتشكر كل واحد لوحده على كل تفصيلة عملها في العرض سواء كانت كبيرة أو صغيرة، أنا من زمان بحبها لأنها كانت حاجة مالهاش زى ومش شبه أى حد، شخصية فريدة فى فننا المصري، أتمنى من كل قلبي أنها ترجع تاني تبدع وتبهجنا".



وقد تفاعل الجمهور مع هذه الصور وأبدوا سعادتهم بتواجد شريهان في مثل هذه المناسبات الفنية، وطالبها الكثير من محبيها بالعودة للفن مجدداً والظهور بشكل مستمر للاطمئنان عليها.

يُشار إلى أن شريهان بعيدة عن المشاركات الفنية منذ عدة سنوات، لكنها تحرص بشكلٍ دائم على التواصل مع جمهورها عبر حسابها على "إنستغرام"، فتقوم بمشاركة متابعيها بصور ولقطات مميزة لها، بالإضافة إلى استعادة ذكريات مشوراها الفني، بجانب ذلك تقوم بالتعليق على عدد من الأحداث الفنية والاجتماعية التي تثير الجدل.

ظهور عبلة كامل مع أفراد أسرتها

وفي الوقت نفسه ظهرت الفنانة عبلة كامل خلال الأيام الماضية، في عدد من الصور مع أشخاص يزعم أصحابها بأنهم أقاربها في أحدث ظهور، على هامش إحدى المناسبات العائلية، حيث ظهرت في تلك الصور المتداولة بشكلٍ عفوي من داخل شرفة أحد المنازل، حيث لم يتبين بعد مدى صحة تلك الصور، وكذلك تاريخ التقاطها، إذ تلتزم الأسرة الصمت حتى الآن.

حيث شارك شاب يدعى "صلاح" وفتاة تدعى "فرح خالد" صورتين مع النجمة عبلة كامل، مشيرين إلى وجود صلة قرابة تجمعهما معها، وظهرت النجمة في الصورتين بالملابس ذاتها، حيث ارتدت عباءة سوداء مطرزة بشكلٍ بسيط، وغطاء على الرأس باللون ذاته، وملامح هادئة من دون الاستعانة بأي أدوات تجميل كعادتها.

وهو الأمر الذي نال إعجاب الجمهور، مُعربين عن حجم افتقادهم لها من الساحة الفنية طوال الـ7 سنوات الماضية، منذ مسلسل "سلسال الدم" الذي عُرض عام 2018، إذ تمنوا أنّ تعود إلى المشهد الفني من جديد، لاسيما وأنها بعيدة عن الأضواء تماماً.

وكانت هناك ملاحظة واضحة في الصورتين وهي ظهورها في المكان نفسه، أي شرفة منزل، وفي نفس التوقيت أيضاً، حيث قد حلّ الليل، بينما لم يُعلن بعد توقيت التقاط تلك الصور، أو مناسبتها، ومدى علمها وموقفها بنشرها أمام الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما وأنّ هناك شكوكاً حول صحة تلك الصور، كونها لم تظهر قط في أية مناسبة أو مقاطع مصورة منذ ابتعادها عن الساحة.

https://www.instagram.com/p/DLVPXmxodkF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLVPXmxodkF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLVPXmxodkF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



يمكنكم قراءة بعد غياب حوالي 15 عاماً .. عادل إمام يعود مرة أخرى إلى السينما فما القصة؟!



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».