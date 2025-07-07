شكرا لقرائتكم خبر عن 237 مليون دولار إيرادات عالمية لفيلم براد بيت الجديد F1: The Movie والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم السباقات للنجم العالمى براد بيت F1: The Movie إلى 237 مليونا و417 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 27 يونيو الماضى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.

وانقسمت إيرادات فيلم F1: The Movie بين 90 مليونا و417 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكي، و147 مليون دولار في شباك التذاكر العالمى.

كما تميزت مشاهد سباقات الفورمولا 1 في فيلم النجم العالمى براد بيت الجديد F1: The Movie بأنها لافتة للأنظار، إلا أن صانعي العمل حرصوا على إبراز كيفية تداخل ماضي هذه الرياضة مع حبكة الفيلم، مع لمسة فنية هوليوودية مميزة، حيث يلعب بيت دور السائق المسن سوني هايز في عودة غير متوقعة إلى جانب سائق شاب موهوب في فريق متعثر.

قدّم لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، نصائح مهمة لأبطال فيلم F1: The Movie، خاصة مع اعتبار عمر بيت الـ61 عامًا في الحياة الواقعية غير واقعي بالنسبة لسائق في العصر الحديث.

أكبر سائق فورمولا 1 حاليًا هو الإسباني فرناندو ألونسو، الذي سيبلغ من العمر 44 عامًا الشهر المقبل، ولكن في خمسينيات القرن الماضي، عندما كانت المتطلبات البدنية أقل ولكن الخطر أكبر، تسابق فيليب إيتانسيلين ولويس تشيرون في سن 55، وفاز لويجي فاجيولي في سن 53.