شكرا لقرائتكم خبر عن منى الشاذلى توجه التحية للفنانة الدنماركية ليزا لاتشنيلسين.. اعرف السبب (صورة) والان مع تفاصيل الخبر

وجهت الإعلامية منى الشاذلي التحية للفنانة الدنماركية ليزا لاتشنيلسين، حيث نشرت لوحة من إبداعتها وكتبت عبر حسابها بموقع فيس بوك، "اللوحة من إبداع الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون، نحترم المبدعين الحقيقيين ونقدر إبداعاتهم الأصلية في كل المجالات".

وكانت ليزا لاش نيلسون قد ذكرت عبر حسابها بموقع إنستجرام أن إحدى ضيفات برنامج منى الشاذلي نسبت لنفسها لوحاتها وكأنها صاحبة هذا الإبداع.

وفي سياق مختلف عرضت الإعلامية منى الشاذلى صورًا نادرة من مسيرة كوكب الشرق أم كلثوم خلال حلقة مساء الخميس، ببرنامج "معكم منى الشاذلى" المذاع على قناة "ON"، مع الكاتب والروائى حسن عبد الموجود مؤلف كتاب "أم كلثوم.. من الميلاد إلى الأسطورة".

وأكد الكاتب والروائى حسن عبد الموجود، أن هناك كنزا ضخما من الصور النادرة لأم كلثوم، ورصد من خلال كتابه رحلة صعود "كوكب الشرق" فى عالم الغناء والطرب، ويتطرق إلى حكايات جديدة فى مسيرتها.

وكشف الروائى حسن عبد الموجود، خلال الحلقة كواليس إعداد الكتاب وكيف حصل على مجموعة من الصور النادرة لأم كلثوم من أرشيف كبار المصورين ليضمها فى كتابه بالتعاون مع دار النشر التى كانت حريصة على إخراج كتاب الست بأفضل طريقة ممكنة.