شكرا لقرائتكم خبر عن شريف مكاوى يكشف عن مشاركته فى ألبوم عمرو دياب ويشرح تفاصيل عمله كمصمم أصوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الموزع الموسيقي شريف مكاوي أن عمرو دياب يواصل تقديم ألبوماته بشكل موسيقي جديد ومختلف يواكب الموضة العالمية، واختار هذا العام إيقاعات الـAfro House وAfro Beats، كما يظهر ذلك في أغاني مثل "يلا"، "ديما فاكر"، و"إشارات".

وأضاف أن الألبوم شهد جهودًا كبيرة من جميع أعضاء فريق العمل، وتم تنفيذه في وقت قياسي حتى يلحق جمهور عمرو دياب في موسم الصيف.

وقال مكاوى، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه شارك في الألبوم كمصمم أصوات (Audio Programming) في أغنيتي "ديما فاكر" و"يلا"، معبرًا عن شكره لصديقه الموزع الكبير أحمد إبراهيم لترشيحه له لهذه المهمة، كما قدم شكره للهضبة عمرو دياب على ثقته واختياره له للقيام بهذا الدور.

وأضاف أن هذه التجربة تعتبر الأولى له في الشرق الأوسط في مجال "Audio Programming"، رغم أنها وظيفة موجودة عالميًا منذ فترة طويلة، كما أشار إلى أنها المرة الثانية التي يتعاون فيها مع عمرو دياب، بعد توزيعه الموسيقي لأغنية "بلاش تبعد" في عام 2015، من ألحان تامر علي وكلمات تامر حسين.

ويتكون ألبوم عمرو دياب الجديد ابتدينا من 15 أغنية متنوعة ومختلفة، وتأتي عناوينها: "خطفوني، يالا، إشارات، قفلتي اللعبة، خبر أبيض، ما تقلقش، بابا، حبيبتي ملاك، هلونهم، يا بخته، ابتدينا، شايف قمر، دايما فاكر، ارجعلها، ماليش بديل" كما يشهد الألبوم مشاركة أولاد عمرو دياب له، إذ يشارك ابنه عبد الله معه خلال أغنية "يالا"، وابنته جانا في أغنية "خطفوني".

يذكر أن آخر ألبومات الفنان عمرو دياب كان "مكانك" والذي طرحه منذ عامين وحقق نجاحا كبيرًا، حيث تصدر قوائم الأعلى استماعا فى مصر والوطن العربي عبر جميع منصات وتطبيقات الموسيقى.