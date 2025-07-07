شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب يبدأ تصوير فيلم شلة ثانوى مع بيومى فؤاد ويستعد لمسلسل لينك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الفنان سيد رجب تصوير أحدث أفلامه شلة ثانوى، ويشارك في بطولته كل من: بيومى فؤاد وفتحى عبد الوهاب، والذى تدور أحداثه في إطار كوميدى اجتماعى، من إخراج هشام الشافعى، وتأليف عبد الفتاح كمال، ومن المقرر أن ينطلق التصوير خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من تفاصيل العمل وتسكين الابطال والانتهاء من جميع تفاصيل الفيلم.

ويستعد سيد رجب أيضا لتصوير مسلسله الجديد لينك من تأليف محمد جلال وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي وإنتاج شركة إيمان لاين أحمد بلال وإيمان أبو الدهب، ومقرر بدء تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعد الانتهاء من التحضيرات والتعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة، حسبما أكد منتج العمل أحمد بلال لـ الخليج 365، مسلسل لينك مقرر عرضه على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم الأوف سيزون.

آخر أعمال سيد رجب فى الدراما، مسلسل "بيت الرفاعى" الذى تم عرضه فى رمضان 2024 ومن بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، الطفلة ليا سويدان، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال.

وفى السينما ينتظر سيد رجب طرح فيلم "7 Dogs" خلال الفترة المقبلة، وهو بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، تارا عماد، سيد رجب، سلمان خان، ناصر القصبى، وعدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم هنا الزاهد، هالة صدقى، ساندي بيلا، وعدد وآخر من الفنانين، والعمل قصة المستشار تركي آل الشيخ وفريق Big Time وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج المخرجين العالميين Adel و Belal.