إدوارد يعلن إصابته بمرض السرطان وخسارته كليته

ميرنا وليد - بيروت - قال الفنان المصري إدوارد، إنه عاش مؤخراً أسوأ شهور حياته، وأضاف أنه بعدما طلب منه المخرج محمد سامي أن يقوم بتغيير في شكله من أجل تجسيد شخصية جديدة، لجأ إدوارد إلى حقن تخسيس، ونزل وزنه 15 كيلو، لكن بعد شهرين بدأ يعاني من تعب شديد في المعدة.



وكشف إدوارد أنه علم بالصدفة، خلال خضوعه لفحوصات، أن هناك كيساً على كليته، وتبيّن أنه ورم سرطاني يستلزم استئصال إحدى كليته.

وتابع إدوارد حديثه، خلال حلوله ضيفاً على برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الممثلة والإعلامية المصرية إسعاد يونس:" الضغط اللي كنت فيه جابلي جلطة في القلب، وعملت قسطرة وركبت 3 دعامات، ورحت تاني يوم أصور حلقة البرنامج كأن مافيش حاجة".

وقال إدوارد إنه خضع لعملية جراحية في شهر كانون الثاني الماضي، وشكر كل من وقف إلى جانبه، خصوصاً الفنان المصري مصطفى قمر: "بات معايا في المستشفى، مش ممكن أنسى جدعنته، وكمان زارني السقا وباسم سمرة ومحمد سامي ومي عمر".

واختتم حديثه، وهو يغالب دموعه: «عديت بكل ده.. بس كل ما أفتكر اللي حصل، بعيط وأتأثر.. شكرًا يا رب إنك كشفتها بدري».