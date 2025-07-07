ميرنا وليد - بيروت - تحدثت النجمة العالمية جينيفر أنيستون، عن مسلسل The Morning Show، الذي سيعرض بموسمه الرابع، إبتداء من 17 أيلول / سبتمبر المقبل.
النجمة البالغة من العمر 56 عاماً، قالت في مقابلة لها مع مجلة People، إن الموسم الجديد من مسلسل The Morning Show، هو مختلف تماماً عن أجواء مسلسلها الكوميدي Friends، الذي جسدت فيه شخصية "رايتشل غرين".
وأضافت جينيفر أنيستون في حديثها قائلة: "إن تصوير مسلسل The Morning Show متعب جداً، هو عمل معقد ورومانسي، ويعالج مواضيع حساسة".
وختمت: "هو مش Friends".
كانت هذه تفاصيل خبر جينيفر أنيستون في هذا العمل الرومانسي والمعقّد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.