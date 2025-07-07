بعد وفاة والدتها.. هبة عبد الغني تتلقى التعازي في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الفنانة المصرية هبة عبد الغني، موعد ومكان عزاء والدتها، التي توفيت أمس، بعد صراع مع المرض.



وكتبت هبة عبد الغني على صفحتها الخاصة: "لله ما أعطي ولله ما أخذ ولا نقول إلا ما يرضي الله.. إن شاء الله سيقام عزاء والدتي السيدة هدي عبدالمحسن عطوه يوم الثلاثاء الموافق ٨ يوليو بعد صلاة المغرب، بمسجد الحاميدية الشاذلية بالمهندسين".

وأضافت هبةعبد الغني: "شكر الله سعيكم جميعا وتقبل دعائكم وغفر ذنبكم ورحم أمواتنا وأمواتكم وتقبلها قبول المحبين المخلصين المؤمنين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين".