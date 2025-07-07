ممثل مصري خضع لعملية جراحية وهذه حالته الصحية الآن

ميرنا وليد - بيروت - بعد خضوعه لعملية جراحية استغرقت ست ساعات، يتلقى الممثل المصري كريم سامي مغاوري، العلاج حالياً في منزله.

وقد شكر كريم سامي مغاوري، كل محبيه ومتابعيه، الذين اطمأنوا على حالته الصحية، وكتب على صفحته الخاصة عبر موقع التواصل الإجتماعي: "منذ يومين أجريت عملية جراحية دقيقة استمرت 6 ساعات، وسأظل فترة طويلة للتعافي".

وأضاف كريم سامي مغاوري: "شكرًا لمحبتكم ودعمكم، في الوقت الحالي الحركة بالنسبة لي صعبة، الرجاء الاستمرار في الدعاء لي".

وتفاعل متابعو كريم سامي مغاوري مع منشوره، وتمنوا له الشفاء العاجل.

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