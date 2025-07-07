شكرا لقرائتكم خبر عن يارا السكرى بطلة أمام كزبرة فى مسلسل على ضهر راجل وتصوره فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الفنانة يارا السكري لتصوير مسلسل جديد وهو على ضهر راجل مع الفنان كزبرة بعد انتهاءها من تصوير مشاهدها في فيلم صقر وكناريا خلال الأيام المقبلة مع الفنان محمد إمام.

يارا السكري تعيش حالياً حالة من النشاط الفني فبعد نجاحها في بداية العام 2025 خلال مسلسل فهد البطل أعلنت عن تعاقدها على المشاركة في بطولة فيلم صقر وكناريا، على أن تصور بعدها مسلسل على ضهر راجل لتصبح إجمالي الأعمال التي أعلنت عنها إلى الآن ثلاثة أعمال في النصف الأول من 2025.

وتجسد يارا السكرى خلال أحداث فيلم صقر وكناريا دور شقيقة يسرا اللوزى، وتعمل فاشون ديزاينار، وتتميز شخصيتها فى الفيلم بأنها محبة للحياة والألوان، ويتعرف عليها محمد إمام ويحدث بينهما علاقة حب لا تخلو من المواقف الكوميدية.

أما مسلسل "على ضهر راجل" عن رواية "100 حلم قبل الموت" للكاتب محمد جلال وفكرة عمرو سكر وسيناريو وحوار مصطفي حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وجارى اختيار باقى أبطال العمل والذى سيضم عددا كبيرا من النجوم، وهو ثاني تعاون بين المنتجة مها سليم وكزبرة، بعدما تعاون الثنائي العام الماضي فى مسلسل "كوبرا" الذى عُرض فى شهر رمضان 2024، وحقق نجاحا كبيرا أثناء عرضه على الشاشة.