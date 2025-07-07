جنيفر لوبيز تواجه جراح الانفصال في اغنية: “أنا أقوى بعد الحطام”

فاجأت جنيفر لوبيز جمهورها هذا الأسبوع بجلسة استماع حصرية في لوس أنجلوس، حيث استعرضت ست اغنيات جديدة لم تُصدر بعد. لكن أغنية “Wreckage of You” (حطامك) تحديدًا لفتت انتباه الجميع.

تتضمن كلمات هذه الأغنية الشعبية عبارات مثل: “أنا أقوى بعد الأنقاض التي تركتها”، والتي كانت بالنسبة للكثيرين إشارة مباشرة إلى انفصالها عن بن أفليك.

يُقال إن المغنية البالغة من العمر ٥٥ عامًا تقدّمت بأوراق الطلاق في أغسطس من العام الماضي، وهو اليوم الذي كان سيصادف ذكرى زواجها الثانية من الممثل، ومنذ ذلك الحين، ظل هذا الانفصال أحد أكثر المواضيع أهمية في الأشهر الأخيرة.

وفقًا لأحد الحاضرين خلال جلسة الاستماع الى الأغنيات، أوضحت جنيفر أن إلهام الأغنية جاء في إحدى الليالي بينما كانت تستريح بعد بروفات جولتها. كما أقرت بأن عام ٢٠٢٣ كان عامًا صعبًا للغاية عليها، على الصعيدَين الشخصي والمهني. لكن الآن، ومع موسيقاها الجديدة، يبدو أنها تشارك هذه التجارب بانفتاح أكبر.

وقد تمّ وصف أغنية “Wreckage of You” بأنها أغنية مؤثرة وقوية، تحمل رسالة مفادها أن الخروج من علاقة صعبة يمكن أن يجعلك أقوى. على الرغم من أنها لا تذكر “بن” مباشرةً، إلا أن تفسيرها واضح للكثيرين.

بالإضافة إلى هذه الأغنية، شاركت جنيفر لوبيز خمس اغنيات جديدة أخرى بنبرة أكثر حيويّة واحتفاليّة. من بينها “عيد ميلاد”، “حر”، “مستيقظ طوال الليل”، “انقذني الليلة” و”عادي”.

في حين لا يزال طلاقها من بن أفليك يُحدث ضجة، تُظهر جنيفر لوبيز وجهًا جديدًا في موسيقاها الأكثر صدقًا بأغانٍ مثل “حطامك”، التي فُسِّرت على أنها تنفيس إبداعي يُمثل بداية جديدة في مسيرتها المهنية…شيء مشابه لما حدث قبل عامين مع شاكيرا.