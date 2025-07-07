افتتاح مثير لمهرجان البندقية… مفاجأة إيطاليّة ستسرق الأضواء

اختار مهرجان البندقيّة السينمائي الدولي فيلم La Grazia للمخرج الإيطالي باولو سورينتينو لافتتاح دورته الـ٨٢، في عرضه العالمي الأول يوم ٢٧ آب/أغسطس المقبل، على المسرح الكبير في قصر السينما.

فيلم “لا غراسيا”، من تأليف وإخراج باولو سورينتينو ويشارك في بطولته توني سيرفيلو وآنا فيرزيتي. لا يُعرف الكثير عن حبكة الفيلم، لكن مصادر مقربة من الفيلم أفادت لموقع “ديدلاين” أن الفيلم يتناول الأيام الأخيرة من فترة رئاسية إيطالية خيالية.

صرّح ألبرتو باربيرا، رئيس مهرجان البندقية السينمائي الدولي، في بيان: “أنا سعيد للغاية لأن الدورة الثانية والثمانين من مهرجان البندقية السينمائي الدولي ستُفتتح بفيلم باولو سورينتينو الجديد والمرتقب بشدة”، مضيفًا أن مسيرة سورينتينو بدأت في البندقية عام ٢٠٠١ بفيلمه الأول “رجل واحد”.

وأضاف باربيرا: “توطدت العلاقة مع مهرجان البندقية السينمائي على مر السنين مع عرض الحلقات الأولى من مسلسل “البابا الشاب” (الموسمين الأول والثاني) خارج المسابقة، والأهم من ذلك، فيلم “يد الله” الذي فاز بجائزة الأسد الفضي – لجنة التحكيم الكبرى عام ٢٠٢١”. يعود باولو سورينتينو إلى المنافسة بفيلمٍ مُقدّر له أن يترك بصمةً مميزةً بفضل أصالته العظيمة وارتباطه الوثيق بالحاضر، وهو ما سيسعد جمهور مهرجان البندقية السينمائي باكتشافه ليلة الافتتاح.

وقد أعرب مخرج الفيلم عن سعادته الكبيرة بهذا الاختيار، إذ يُعد سورينتينو، الحائز على أوسكار عن فيلم The Great Beauty، أحد أبرز المخرجين الإيطاليين المعاصرين، إذ سبق أن شارك في المهرجان بأعمال بارزة منذ عام ٢٠٠١ وحقق نجاحات لافتة في مهرجانات عالمية مثل كان، الأوسكار والبافتا.