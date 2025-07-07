دنيا ماهر: أجمل سنوات حياتى بدأت بعد الأربعين.. وهذه كواليس عملها مع الزعيم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يوليو 2025 11:52 صباحاً - تحدثت الفنانة دنيا ماهر عن الكثير من أسرار حياتها المهنية والفنية، موضحة أنها لا تسعى مطلاقًا إلى الترند، مشيرة إلى أن أجمل سنوات حياتها بدأت بعد سن الأربعين حيث النضج والتفكير بشكلٍ أعمق واكتساب خبرات الحياة، كما كشفت عن كواليس عملها مع الزعيم وتشجيعه لها أثناء مشاركتهما في مسلسل "عوالم خفية".

دنيا ماهر: لا أسعى للترند ونجاحي سببه شغلي

حلَّت الفنانة دنيا ماهر ضيفة الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة"؛ وخلال الحلقة أكدت أنها لا تسعى إلى تحقيق أي ترند؛ مؤكدة أن ما حققته من نجاح كان بسب عملها، حيث قالت: "كل المرات اللي كنت فيها ترند كان بسب شغلي، أنك تبقى مشهور وترند بشغلك أفضل شئ".

وأوضحت أن تجربتها الشخصية في الزواج والإنفصال لم تكن سيئة، قائلة: "تزوجت وانفصلت، وزوجي السابق كان إنسان محترم وكويس، وتعلمت من التجربة كثيرًا، وزوجي السابق كان داعم لي ماديًا ومعنويًا، فمثلًا وقت الزواج ألفت كتابًا"، مشيرة إلى أن زواجها استمر لمدة 10 أعوام، وسبب الإنفصال أرجعته للنصيب وتغير المشاعر، مؤكدة أنها لا تمانع فكرة الزواج مرة أخرى إذا وجدت الشخص المناسب.

كما تطرقت في الحديث عن أجمل سنوات عمرها من وجهة نظرها مؤكدة أن سن ما بعد الأربعين يُعد أحلى سنواتها، حيث النضج والعمق في التفكير.

View this post on Instagram A post shared by Alhayah Hub (@alhayahhub)

كواليس عمل دنيا ماهر مع الزعيم

View this post on Instagram A post shared by Alhayah Hub (@alhayahhub)

وخلال الحلقة تذكرت دنيا ماهر ذكريات وكواليس عملها مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "عوالم خفية"؛ مؤكدة أنه شجعها خلال العمل، وبعد إدائها أحد المشاهد هنأها وقبَّلها، وكان داعمًا لها أبويًا، مؤكدة أنه يحب دائماً إسعاد كل من حوله. هذا إلى جانب إشادتها بنجله الفنان محمد عادل إمام، موضحة الفرق بين العمل مع الزعيم ونجله في الخبرة في العمل، قائلة: "الفرق في الخبرة والتاريخ، أستاذ عادل وأنت واقف أمامه بتشعر بتاريخ طويل جدًا، أما محمد واخد الطبع والأخلاق والتهذيب ورقي أستاذ عادل، وإن شاء الله يحمل بنفس التاريخ"، مشيرة إلى إشادته لها بأنها ستكون من أهم نجمات مصر.

أطلعوا على عادل إمام وشريهان وعبلة كامل.. كيف تصدروا الترند بصورة واحدة؟!

آخر أعمال دنيا ماهر الدرامية

تألقت الفنانةبأكثر من وجه خلال موسم دراما رمضان السابق 2025، حيث شاركت بشخصية "صفاء" في مسلسل "منتهي الصلاحية"، شقيقة "صالح – محمد فراج" الذي تنهار حياته بعدما تقوده مشكلة في عمله لدخول السجن، ومن ثم يخسر وظيفته وتنفصل عنه زوجته وتصبح علاقته بابنته الوحيدة غير مستقرة، ويحاول بعد خروجه من السجن إصلاح وبناء حياته من جديد عن طريق المراهنات، لكنه يقوده إلى عالم مظلم ومليء بالمخاطر.

العمل بطولة محمد فراج، هبة مجدي، ياسمين رئيس، حسن مالك وآخرين ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج تامر نادي.

كما جسدت شخصية "أمينة" بمسلسل "ولاد الشمس"، الذي دارت أحداثه حول "ولعة – أحمد مالك"، و"مفتاح – طه دسوقي" اللذان يعيشان في إحدى دور الأيتام التي تحمل اسم "ولاد الشمس"، ويُديرها الفنان محمود حميدة، الذي يُجسد شخصية "مجدي"، ويُمارس أعمالاً غير مشروعة ومخالفة للقانون، يجبرهما على العمل لصالحه، وخلال الأحداث يحاولان الإطاحة به.

شارك في المسلسل كلٌ من محمود حميدة، فرح يوسف، مريم الجندي، جلا هشام، معتز هشام، وغيرهم من الفنانين، والعمل تأليف مهاب طارق، وإخراج شادي عبد السلام.

بالإضافة إلى ظهورها المميز كضيفة شرف بمسلسل "أشغال شقة جدًا" بشخصية "الخادمة منى"، حيث تزداد معاناة الطبيب الشرعي "حمدي- هشام ماجد" وزوجته الإعلامية "ياسمين- أسماء جلال" مع السيدات اللواتي يستعينان بهن من أجل مساعدتهما في أعمال المنزل وتربية طفليهما. وكشف البرومو عن ظهور عدد من الفنانين كضيفات شرف خلال الحلقات، وذلك على غرار ما حدث في الجزء الأول، وأبرزهن: آية سماحة، ناهد السباعي، نسرين أمين، ودنيا ماهر، وإنتصار.

يمكنكم قراءة أماكن التصوير تنتعش بـ 8 أفلام جديدة للعرض قريباً وهؤلاء نجومها

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».