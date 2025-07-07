ميرنا وليد - بيروت - دعم الممثل المصري ياسين السقا، والده الممثل أحمد السقا، وكتب الإبن على حسابه الخاص: "في الوقت الذي كان فيه كل شيء يسير ضده، كنت لا تزال قادرًا على كسر الحواجز، ربنا كبير.
. مبروك لسندي وضهري في الدنيا دي".
وعبّر ياسين السقا عن فرحه بنجاح فيلم "أحمد وأحمد"، الذي يقوم ببطولته أحمد السقا والممثل المصري أحمد فهمي.
وكان نشر ياسين السقا، منذ أيام، صورة البوستر الرسمي لفيلم والده، قبل إنطلاق عرضه في صالات السينما، وعلّق قائلاً: "بدأ العد التنازلي.. مبروك على فيلم أحمد وأحمد.. هنكسر الدنيا إن شاء الله".
كانت هذه تفاصيل خبر ياسين السقا يتحدث عن ما فعله أحمد السقا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.