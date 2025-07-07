رسامة عالمية تتهم مها الصغير بخداع الجمهور المصري وهذه القصة

ميرنا وليد - بيروت - اتهمت رسامة دنماركية، الإعلامية المصرية مها الصغير طليقة الممثل المصري أحمد السقا، بنسب لوحة فنية لها من دون الحصول على اي حق لفعل ذلك.

وفي التفاصيل حلت الإعلامية مها الصغير، قبل شهر تقريباً ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، وتحدثت خلال هذا اللقاء عن حبها للفن بشكل عام وخصوصا الرسم وقالت إنها تمارس تلك الهواية منذ وقت طويل وترسم بعض اللوحات. واستعرض البرنامج خلال اللقاء لوحة فنية على أنها من رسمات مها الصغير.

الا ان الرسامة الدنماركية ليزا لاش نيلسون، أكدت ان هذه الرسمة ملكها وقد رسمتها قبل 6 سنوات وفي منشور توضيحي لها كتبت:

"إنه لأمر رائع أن ترى عملك على الشاشة الكبيرة في برنامج تلفزيوني في مصر -بلد يبلغ عدد سكانها 140 مليون نسمة- وسيكون أكثر تأثيرًا إذا ذكر اسمك بالفعل، لكن مها الصغير المذيعة والمصممة المشهورة نسيت تذكره، وبدلًا من ذلك تدعي أنها رسمت اللوحة "صنعت لنفسي بعض الأجنحة"، التي رسمتها أنا في عام 2019- بما في ذلك أعمال 3 فنانين آخرين في برنامج منى الشاذلي الحواري، نسخ أعمال الآخرين هو شيء واحد، ولكن التقاط صورة للوحة الفعلية، التي صنعها شخص آخر، وأخذ الملكية العامة لها.. هذا جديد بالنسبة لي".

وتابعت ليزا: "مع ذلك اخترت أن أعتبرها مجاملة كبيرة أن مها الصغير تحب عملي جدا، لدرجة أنها تريد فعلا ارتكاب جريمة وفقاً للقانون المصري والدولي واتفاقية برن باستخدامها في الرسم والترويج لنفسها، لكن بما أن مها والأشخاص في القناة التلفزيونية يرفضون الرد على محاولاتي للاتصال بهم، حتى أتمكن من إبداء تقديري لهم، فسأغتنم هذه الفرصة لإعادة نشر اللوحة التي رأيتها عدة مرات على وسائل التواصل الاجتماعي تستخدم كرمز الكفاح من أجل الحرية في جميع أنحاء العالم (أنا فخورة بها حقا)".

وختمت: "دعونا نقول بصوت عال، ليس من الجيد أن تأخذ عمل آخرين واستخدامه للترويج أو كسب المال لنفسك من دون دفع أو حتى تسجيل الفضل للمالك الأصلي، إنه ليس فقط انتهاكا للقانون ولكن أيضا الشخص الذي وضع روحه ووقته في العمل، في نفس الوقت أود أن أذكر أنني أعطيت بوبي سبارو الإذن لاستخدام الصورة كغطاء لكتابها، ببساطة لأن بوبي شخص جميل وطلبت مني بلطف".

وبعد ذلك اعترفت إدارة برنامج "معكم منى الشاذلي"، بأن اللوحة التي عرضت بالبرنامج هي ملك للفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون في منشور على صفحتها على احد مواقع التواصل الاجتماعي :"اللوحة من إبداع الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون، نحترم المبدعين الحقيقيين، ونقدر إبداعاتهم الأصلية في كل المجالات".