الأنظار على نور عريضة خلال حضورها عرض دار Celine في باريس

ميرنا وليد - بيروت - تألقت عارضة الأزياء اللبنانية نور عريض خلال حضورها عرض الأزياء لدار Celine في العاصمة الفرنسية باريس. واختارت اطلالة مزجت فيها بين البساطة وروح الـ Vintage اذ ارتدت فستاناً من الجينز قصر اظهر قوامها واضافت وشاحاً على رأسها على طريقة سيدات المجتمع في الستينات والسبعينات وأضافت نظارة شمس على وجهها من علامة سيلين ايضاً.

الانظار كلها كانت على نور لحظة وصولها الى صالة العرض وعدسات الباباراتزي التقطت لها مئات الصور أما هي فقد شاركت تجربتها من خلال منشور ومجموعة صور لها من هذه المناسبة ولاقت تفاعلا كبيرا من المحبين.

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