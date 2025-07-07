ميرنا وليد - بيروت - أحدث النجم العالمي جاستن بيبر الجدل على صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شارك صوراً له وهو يعانق شابة لم يظهر الكثير من ملامح وجهها.
المعلقون انقسموا بين من تأكد ان هذه الشابة ليست زوجته عارضة الازياء هايلي بالديون بيبر واعتبروا ان شائعات طلاقهما اصبحت مؤكدة اما البعض الاخر اشار الى ان هذه الشابة ليست الا هايلي زوجته لكن ملامح وجهها ليست واضحة مشيرين الى ان جاستن يكون قد نفى انباء الطلاق بهذه الطريقة. وبعد هذا الجدل الكبير لم يعلق جاستن حول الموضوع تاركا الجمهور تحت تأثير الفضول.
كانت هذه تفاصيل خبر جاستن بيبر يثير التساؤلات حول طلاقه من هايلي بعد صوره الرومانسية مع شابة غامضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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