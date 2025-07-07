فنانة دنماركية تضع مها الصغير في ورطة.. إليكم القصة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يوليو 2025 02:54 مساءً - أزمة جديدة تمر بها الإعلامية مها الصغير، ولكن هذه المرة بعيدًا عن طليقها الفنان أحمد السقا، حيث تصدرت الصغير ترند مواقع التواصل الإجتماعي، وذلك بعد ظهورها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم"، ونسبها لوحة عالمية لنفسها، واللوحة الأصلية من الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون.

بداية القصة

صاحبة اللوحة تضع مها الصغير في ورطة

القصة بدأت عندما استضافت الإعلامية منى الشاذلي عددًا من الإعلاميين في حلقة خاصة عُرضت في عيد الأضحى الماضي 2025، وكان من بينهم الإعلامية، وخلالها عرضت منى الشاذلي عبر الشاشة لوحة قالت إنهي من رسمتها، وبدأتالتحدث عن معنى اللوحة والرسائل التي توصلها من خلالها.وبعد عرض الحلقة، تفاجأ رواد مواقع التواصل والجمهور؛ بخروج صاحبة اللوحة الحقيقية، وهي فنانة دنماركية تُدعى "" وتوضح إمتلاكها للوحة، وبذلك تضع الإعلامية مها الصغير في ورطة كبيرة وإحراجها أمام جمهورها والرأي العام، حيث شاركت "" اللوحة التي نسبتهالنفسها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، موضحة: "من الرائع رؤية أعمالكِ على شاشة التلفزيون في برنامج شهير في مصر، بلد يبلغ عدد سكانه 140 مليون نسمة، وسيكون الأمر أروع لو ذُكر اسمكِ! لكن، المؤثرة الشهيرة ومقدمة البرامج التلفزيونية والمصممة، نسيت ذلك".

وأكملت "ليزا": "بدلًا من ذلك، تدّعي أنها رسمت لوحة "صنعتُ لنفسي أجنحة" التي رسمتها أنا عام 2019 - والتي تضمنت أعمالًا لثلاثة فنانين آخرين- في برنامج منى الشاذلي الحواري، فنسخ أعمال الآخرين شيء، لكن التقاط صورة للوحة نفسها، التي يصورها شخص ثاني شيء آخر، وأخذ الملكية العامة لها هذا جديد بالنسبة لي".

https://www.instagram.com/p/DLwprhkId1k/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLwprhkId1k/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLwprhkId1k/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أطلعوا على أحمد السقا يكشف عن موقفه من الزواج مرة أخرى ورأيه فى انتقاد ابنه

الفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون: اعتبرت الأمر مجاملة من مها الصغير

وأضافت "" ساخرة: "اعتبرت الأمر مجاملة أنتحب عملي جدًا، لدرجة أنها تريد ارتكاب جريمة وفقًا للقانون المصري والدولي واتفاقية "برن" لحماية المصنفات الفنية والأدبية، باستخدامها رسمتي ونسبها لنفسها، لكن بما أنوالعاملين في القناة التلفزيونية يرفضون الرد على محاولاتي للاتصال بهم، حتى أتمكن من إبداء تقديري لهم، سأغتنم هذه الفرصة لإعادة نشر اللوحة التي رأيتها عدة مرات على وسائل التواصل الاجتماعي وهو أمر أنا فخورة به".

وتابعت "ليزا": "دعونا نقول بصوت عالٍ ليس من المقبول أخذ العمل، الذي عمل الآخرون بجد لإبداعه، واستخدامه للترويج أو كسب المال لنفسك دون دفع أو حتى الإشارة إلى المبدع الأصلي! إنه ليس انتهاكًا للقانون فحسب، بل أيضًا للشخص الذي وضع روحه ووقته في العمل".

منى الشاذلي تعلن أسم الفنانة الحقيقية للوحة

ومن جانبها حرصت الإعلامية منى الشاذلي على توضيح الأمر، خاصةً بعد منشور الفنانة الدنماركية؛ وذلك عبر حسابها على "إنستغرام"، ونشرت منى اللوحة مرة أخرى وعلقت عليها قائلة: "اللوحة من ابداع الفنانة الدنماركية: @lisa.lachnielsen.. نحترم المبدعين الحقيقيين ونقدر إبداعاتهم الأصلية في كل المجالات".

يمكنكم قراءة أحمد السقا يوضح موقفه من مها الصغير: مش هرجع بس هفضل سندها

https://www.instagram.com/p/DLyHTZKIh7S/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLyHTZKIh7S/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLyHTZKIh7S/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

الفنانة الدنماركية تطالب منى الشاذلي بالإعتذار.. وتشكر المصريين

وقامت الفنانة الدنماركية "" بالرد على الإعلامية منى الشاذلي وتقديم الشكر للمصريين من خلال منشور جديد لها عبر حسابها على "إنستغرام"، معبرة من خلاله عن سعادتها بردود الفعل التي تلقتها على منشورها الأول خاصةً من المصريين الذين وجهوا لها اعتذارًا، كما أشادت باعتذار منى الشاذلي وطلبت منها أن تعتذر أيضاً لـ3 فنانين آخرين عُرضت لوحاتهم على الشاشة في برنامجها، موضحة أن فيديوهات الحلقة حُذفت لكنها تحتفظ بصور منها، مؤكدة أنها لا تعتبر تصرفيمثل تصرفات وشخصيات جميع المصريين، موضحة استقبالها لآلاف الرسائل من قبل صحفيين ومحاميين مصريين لإجراء مقابلات معها، وإتخاذ إجراءات قانونية ضد، مشيرة أنها لم تتخذ قرارًا بعد بشأن الأمر.

واختتمت منشورها الجديد بتوجية رسالة شكر لكل من دعمها، قائلة: "شكرًا على الدعم جميعا. أنا شخصياً لم أخسر أي شيء، ولكن أعتقد أنها رسالة مهمة لإرسالها. العيش كفنان ليس دائمًا سهل و احنا محتاجين النت لكي نعرض عملنا... لا ينبغي لأحد أن يستغل ذلك. أشعر بالأسف على ارتكاب مثل هذا الخطأ الغبي".

https://www.instagram.com/p/DLzBmsUql3I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLzBmsUql3I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DLzBmsUql3I/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

قد يعجبكم مها الصغير تشكو وسائل إعلامية بانتهاك حياتها الخاصة

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».