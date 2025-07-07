شكرا لقرائتكم خبر عن جوني ديب يكشف مروره بطفولة مؤلمة بسبب عنفه والدته.. ويؤكد امتنانه لها لسبب غريب والان مع تفاصيل الخبر

في مقابلة جديدة مع صحيفة The Telegraph أدلى النجم العالمي جوني ديب باعترافات صادمة حول طفولته القاسية، متحدثًا بصراحة عن الإساءة التي تعرض لها من والدته، بيتي سو بالمر، التي توفيت عن عمر ناهز 81 عامًا.

وقال نجم Pirates of the Caribbean إن والدته كانت "عنيفة وغير متوقعة"، وأضاف: "كانت تضربني بأي شيء في يدها.. عصا، حذاء، منفضة، هاتف.. لم يكن يهم"، ومع ذلك، عبّر ديب عن امتنانه لتلك التجربة، قائلًا: "لكني أشكرها على ذلك".

وأوضح الممثل الأمريكي، أن والدته منحته درسًا مهمًا في التربية، مؤكدًا: "لقد علمتني كيف أربي أطفالي، فقط افعل العكس تمامًا مما فعلته"، وتجدر الإشارة إلى أن ديب نفسه كان متورطًا في قضية شهيرة مع طليقته الممثلة آمبر هيرد، التي اتهمته بالإساءة الجسدية والنفسية، في مقال رأي نشرته بصحيفة واشنطن بوست.

وكان الثنائي قد تزوجا في عام 2015 وانفصلا رسميًا في 2017، في قضية جذبت اهتمامًا عالميًا واسعًا، وكان جوني ديب، أدلى - فى وقت سابق - بتصريح نادر حول محاكمته ضد آمبر هيرد، ففي مقابلة مع صحيفة صنداي تايمز، أوضح نجم فيلم قراصنة الكاريبي، كيف اعتبر نفسه "دمية اختبار تحطم" لحركة MeToo عندما اتهمته زوجته السابقة بالعنف المنزلى.

وزعم جوني ديب أيضًا أن بعض الأشخاص من دائرته الداخلية، الذين لم يذكر أسماءهم "أساءوا معاملته" بعدم دعمه خلال معركته القانونية، وقال في تصريح للصحيفة: "على الرغم من مدى غرابتي، إلا أنه يمكن الوثوق ببعض الأشياء".

أضاف ديب: "ولائي هو آخر ما يمكن لأحد أن يشكك فيه.. عملت مع وكيلة واحدة لمدة 30 عامًا، لكنها تحدثت في المحكمة عن مدى صعوبة تعاملي.. هذا أمر مُريع، هؤلاء المزيفون الذين يكذبون عليك، ويحتفلون بك، وينشرون كل أنواع الرعب من وراء ظهرك، ومع ذلك يحتفظون بالمال - آلة صنع الورق الملون - الآن ماذا يريدون؟".

وتابع الممثل البالغ من العمر 62 عامًا: "سأخبرك بما يؤلمني.. هناك أشخاص، وأفكر في ثلاثة منهم، أساءوا إليّ.. كانوا في حياتي منذ زمن"، مضيفًا: "انظروا، أنا أفهم من لم يستطيعوا الدفاع عني، لأن أكثر ما يخيفهم هو اتخاذ القرار الصحيح.. كنتُ أشبه بدمية اختبار تصادم لحركة "me too" وكان ذلك قبل هارفي واينستين، وقد استوعبتُ الأمر، واستوعبتُه بالكامل"، واختتم حديثه: "من الأفضل أن تستيقظ وتري من حولك".