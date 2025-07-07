شكرا لقرائتكم خبر عن مغني الراب 4xtra يفقد إصبعين من يده في حادث مروع للألعاب النارية بعد مزاحه بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت واقعة مروعة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما فقد مغني الراب الأمريكي ومقدم البودكاست المعروف باسم 4XTRA، إصبعين من يده بعد انفجار ألعاب نارية كان يعبث بها خلال احتفالات عيد الاستقلال بالولايات المتحدة.

وفقًا لموقع "نيويورك بوست"، وقع الحادث عقب ساعات من نشر مغني الراب مقطع فيديو ساخر عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، والذي ظهر فيه ممسكا بالألعاب النارية وهو يردد مازحا: "مين عايز يتفجر النهاردة؟ أنا هفجر حد"، ولكن المفاجأة أن الشخص الذي تعرض للانفجار كان هو نفسه.



المتفجرات

4XTRA، الذي يشارك أيضا في تقديم برنامج البودكاست الشهير "No Jumper"، تعرض لإصابة مروعة أثناء إشعاله إحدى الألعاب النارية، ما أسفر عن فقدان إصبعين من يده، وفقا لتقارير متداولة على مواقع التواصل.



وذكر الحساب الرسمي للبودكاست على منصة إكس: "4XTRA فقد يده بسبب الألعاب النارية"، بينما أوضح Adam22 مالك البرنامج، أن الرابر فقد إصبعين فقط، وليس يده بالكامل، مضيفًا أنه فقد بصره أيضًا بشكل مؤقت لساعات قبل أن يستعيده لاحقا.



مغنى الراب

لاحقًا، نشرت صور مروعة عبر الإنترنت زُعم أنها توثق لحظة الإصابة، وتظهر الضرر الكبير الذي تعرضت له يد المغنى، وفي أجزاء أخرى من الفيديو المنتشر، يظهر 4XTRA وهو يواصل المزاح ويهدد ساخرا: "شايف دي؟ هارميها على بيتك.. هفجرها عليك"، قبل أن يصرخ في نهاية المقطع.

من جانبها، أطلقت إيميلي، شقيقة 4XTRA، حملة تبرعات للمساعدة في تغطية نفقات العلاج الباهظة الناتجة عن الحادث، وكتبت: "ريسان - الاسم الحقيقي لــ 4XTRA - شخص يدخل البهجة أينما حل، وأي دعم، سواء تبرعات أو دعاء أو حتى مشاركة المنشور، سيساعدنا جدًا".