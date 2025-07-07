شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وعده بجعلها "كيم" الثانية.. زوجة كاني ويست تكشف خداعه لها وتهدده بالرحيل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت تقرير جديد عن السبب الحقيقي وراء قبول بيانكا سينسوري، زوجة مغني الراب الأمريكي الشهير كانييه ويست، الظهور المتكرر بملابس مثيرة في الأماكن العامة، حيث أرجعت مصادر مطلعة ذلك إلى وعود لم تتحقق.

ونقلت مجلة Heat - حسبما نشر موقع geo.tv - عن مصادر مقرّبة من الزوجين، أن كاني ويست وعد بيانكا عند بداية علاقتهما بأنه سيحوّلها إلى أيقونة عالمية في عالم الموضة، مشيرًا إلى أنه سيصمم مجموعات أزياء مستوحاة منها، ويؤمن لها أغلفة مجلات عالمية مرموقة ويجعلها نسخة أفضل من كيم كارداشيان زوجته السابقة ووالدة أبنائه.

إلا أن الواقع كان مختلفًا ولم تتحقق هذه الوعود بعد مرور عامين على زواجهما - بحسب المصدر - إذ لم يحقق كاني، وعوده، وهو ما اعتبرته بيانكا "خيبة أمل كبيرة"، خاصة أنها نفذت كل ما طلبه منها دون تردد.

وأضاف المصدر أن كاني استغل ثقة بيانكا الكاملة بـ"رؤيته" الفنية ليجعلها تقوم بأشياء محرجة أمام الإعلام والجمهور، مستندًا إلى نجاحه السابق في تغيير صورة زوجته السابقة كيم كارداشيان من نجمة واقع إلى وجه بارز في مجلات الأزياء مثل Vogue.

وبالرغم من التزامها الكامل بطلباته، فإن بيانكا لم تحصد أي نتائج ملموسة، ما دفعها إلى مواجهته، مؤكدة أنه "حان وقت التغيير"، وأوضحت أنها لن تستمر في هذه العلاقة ما لم يبدأ كاني في تنفيذ وعوده وتحويل أقواله إلى أفعال، واختتم المصدر، حديثه: "لقد أخبرته بوضوح: إمّا أن تدعمني فعليًا، أو تكون هذه النهاية".