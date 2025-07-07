شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود يتعاقد على فيلم الكراش وميرنا جميل تشاركه البطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد النجم أحمد دواد على بطولة فيلم جديد بعنوان كراش، من المقرر أن يبدأ تصويره الفترة المقبلة، من تأليف لؤى السيد، وإخراج محمود كريم، وإنتاج نيو سينشرى، ومن المقرر أن تشارك الفنانة ميرنا جميل في البطولة النائية امام أحمد داود، ليكون أول لقاء سينمائى بينهما، ومن المقرر ان يتم الإعلان عن باقى أبطال العمل سيتم الإعلان عن تفاصيل العمل .

وفى سياق آخر ويجتمع النجم أحمد داود مع النجمة سلمى أبو ضيف في السينما خلال فيلم "اذما" الذي الذى انطلق تصويره خلال الأيالم الماضية،ويأتي ذلك بعدما تعاونا الثنائي أحمد داود وسلمى أبو ضيف في الدراما العام قبل الماضي خلال مسلسل "زينهم" وشكل سوياً ثنائية لافته ليعودا مرة أخرى معاً ولكن على شاشة السينما.

فيلم "إذما" مقتبس عن الرواية التي تحمل نفس الاسم للكاتب محمد صادق والتي صدرت عام 2020 وحققت نجاحاً وانتشاراً كبير، ويكتب سيناريو وحوار الفيلم ويخرجه محمد صادق في أولى تجاربه الإخراجية السينمائية، بعد أن حقق نجاحات لافتة كمؤلف وسيناريست، والفيلم من بطولة أحمد داود، سلمى أبو ضيف، أحمد داش، جيسيكا حسام الدين وجارى التعاقد مع الفنانين المشاركين في البطولة.

يشار إلى أن أخر أعمال أحمد داود مسلسل الشرنقة قائمة مميزة من النجوم بجوار أحمد داود وصبرى فواز، منهم اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، علي الطيب، عماد صفوت، محمد عبده، ياسرعزت ، فاطمة الناصر، أيمن الشيوى، ياسر على ماهر، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.