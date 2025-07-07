سيبيل بو شعيا تشارك متابعيها لحظة مفرح جمعتها بـ جورج وسوف

ميرنا وليد - بيروت - أطلت الوصيفة الرابعة لـ ملكة جمال لبنان 2024 سيبيل بو شعيا على متابعيها، من خلال صورة شاركته شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه إلى جانب الفنان السوري جورج وسوف في أجواء من الفرح، حيث كانت تجلس غلى جانبه، بين ما ظهر هو و يمد يده إليها وجهها لترتسم على ملامحها حالة من الفرح.



وكانت نشرت سيبيل بو شعيا، صورة لها ظهرت فيها حين كانت طفلة، وذلك بمناسبة يوم الطفل العالمي، ولفتت الأنظار بملامح وجهها، التي لم تتغير كثيراً منذ طفولتها وحتى اليوم.

