بيسان إسماعيل تعلن إنفصالها عن محمود ماهر

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الفنانة بيسان إسماعيل ومحمود ماهر الجمهور بخبر إنفصالهما، بعد وقت قصير من الشائعات التي لاحقتهما عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وفي منشور لها عبر حسابها الخاص، أعلنت بيسان عن إنفصالها عن محمود بالقول: "( وَعَسَى أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ )

مسا الخير الدنية قسمة ونصيب وما حدا بياخد غير نصيبو انا كتير بحب و بعز محمود بس اتفقنا نحنا التنين انو ننفصل محمود انسان بجنن ووقف معي وقفات كتير بس شو بدنا نعمل الدنية كلو نصيب بتمنى ما حدا يحكم لا عليي ولا عليه بالعكس نحنا منعز بعض و في بينا خبز و ملح

دعولي ونشالله كلو لخير بحبكن كتير"، و لم تكشف بيسان عن أسباب الإنفصال أو أي تفصيل حوله.



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