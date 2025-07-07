كارمن سليمان تطرح أول أغاني ألبومها الجديد "حب إيه يا حسرة"

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المصرية كارمن سليمان اول أغنية من البومها الجديد "أصح غلطة"، و تحمل إسم "حب إيه يا حسرة"، و ذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب.



أغنية "حب إيه يا حسرة"، من كلمات و ألحان عزيز الشافعي، توزيع و ميكس و ماستر توما، أما الكليب فقد صور تحت إشراف ريم عيد.

و تقول كلمات الاغنية:

حب ايه يا حسره

حب ايه يا حسره كسرلي قلبي كسرة

اللي ياما عشانه قدت صوابعي العشره

حب ايه يا ضايع كل عمر ضايع

اللي امنته خاين واللي اشتريته بايع

حب ايه يا حسرة كسرلي قلبي كسرة

اللي ياما عشانه قدت صوابعي العشرة

عشرة ولا ١٠٠ برضه هي هي

عشرة ولا ١٠٠ برضه هي هي

تعشق الآذيه و الخيانه مُره

حب ايه يا حسره كسرلي قلبي كسره

اللي ياما عشانه قدت صوابعي العشره

هاي انا ضعت منك باي

راحت عليك بالسلامه باي باي

هاي انا ضعت منك باي

راحت عليك بالسلامه باي باي

راجل انت في عيون الناس

شوف بقى بعنيا بشوفك إزاي

هاي انا ضعت منك باي

راحت عليك بالسلامه باي باي

راجل انت في عيون الناس

شوف بقى بعنيا بشوفك إزاي

حب ايه يا حسره كسرلي قلبي كسره

اللي ياما عشانه قدت صوابعي العشره

حب اية يا ضايع كل وقتي ضايع

اللي امنته خاين واللي اشتريته بايع

حب ايه يا حسره كسرلي قلبي كسره

اللي ياما عشانه قدت صوابعي العشره

عشره ولا ١٠٠ برضه هي هي

عشره ولا ١٠٠ برضه هي هي

تعشق الآذيه و الخيانه مُره

حب ايه …. حب ايه

