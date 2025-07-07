ندين جابر تتحدث عن جرح عمليتها وماغي بو غصن ترد عليها

ميرنا وليد - بيروت - اطلت الكاتبة اللبنانية ندين جابر على متابعيها من خلال صورة شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، أظهرت من خلالها الجرح الذي سببته عمليتها، و تكلمت عن موضوع سؤال الناس لها حول ما إذا كان هذا الجرح سيختفي، لترد على الموضوع بالتعليق قائلةً: "كثار عم يسألوني بس يشوفوني اذا جرح العملية اللي برقبتي حيروح، جوابي عم بيكون ايه، خف كثير وبيروح مع الوقت، بس انا ما بدي ياه يروح لأنو بدي كل ما اتطلع بالمراية اتذكر انو اهم شي بالحياة هي الصحة وكل شي ثاني مش محرز".



وتفاعل معها عدد من الممثلين والفنانين من خلال التعليقات الإيجابية، و من بينهم برز تعليق الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، التي قالت لها: "ما شفت الجرح شفتك قمر".

وكانت ندين جابر قد خضعت لعملية جراحية سببها "الديسك" في الرقبة والظهر.

