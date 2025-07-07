كيف أسهم مركز السينما العربية في تمكين المبدعات وجعل السينما العربية صوتاً عالمياً؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يوليو 2025 10:42 مساءً - يشكل دعم مركز السينما العربية لصناعة السينما في المملكة العربية السعودية أحد أبرز محاور عمله في السنوات الأخيرة، حيث ساهم بشكلٍ فعّال في إبراز التجربة السعودية على الساحة الدولية، من خلال الترويج للمؤسسات والمواهب السعودية، وتسهيل تواجدها في المهرجانات والأسواق العالمية.

وقد شارك المركز في دعم الأفلام السعودية في مهرجانات كبرى، كما خصص مساحات في قائمة "الأكثر تأثيراً في السينما العربية" لعدد من الشخصيات السعودية البارزة، إضافة إلى تسليط الضوء على التجربة السعودية في جلسات نقاشية ومحافل سينمائية، بالشراكة مع مؤسسات مثل هيئة الأفلام، مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، وNEOM Media Hub.

هذا الدعم يعكس إيمان المركز بأهمية الدور السعودي في قيادة التحول بالسينما العربية نحو آفاق أوسع عالمياً.

مركز السينما العربية.. من مبادرة مستقلة إلى قوة دولية داعمة للسينما العربية

تواجد خليجي مميز في نشاطات مركز السينما العربية

شهدت السينما العربية حصاداً مميزاً في الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي، حيث لم يقتصر التواجد على صورة أجنحة رسمية لدول عربية مثل السعودية والعراق ومصر والمغرب، بل امتدت للمنافسة في المسابقات الرسمية للمهرجان، وإقامة جلسات نقاشية وتعارف وتكوين شبكات عمل وتوزيع الجوائز، والتي كان من أبرز القائمين عليها مركز السينما العربية، الذي يسجل للعام الـ11 منذ نشأته، مشاركته النشطة في المهرجان كداعم ومروج رئيسي للسينما العربية حول العالم.ومن الملاحظ أن منطقة الخليج لم تكن بعيدة عن نشاطات، حيث تتواجد عدة من المؤسسات وشركات الإنتاج كشركاء مثل Yellow Camel Studios وART، كما حدث تعاون مع نيوم في إقامة عدة ندوات في مهرجانات دولية.

كما كرّم المركز بجائزة شخصية العام عدة شخصيات خليجية، ففي السنوات السابقة شهد تكريم شخصيات إماراتية مثل عبد الحميد جمعة، مسعود أمر الله العلي، وفي مهرجان كان الأخير تم تكريم القطرية فاطمة حسن الرميحي، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الدوحة للأفلام، وفي جوائز إنجاز العمر تم تكريم الناقدين العراقيين زياد خزاعي وعرفان رشيد.

ولم تغب الأفلام الخليجية عن جوائز النقاد التي يقيمها مركز السينما العربية، حيث ترشحت عدة أفلام خليجية لجوائز المركز منها فيلم "بركة يقابل بركة" والذي مثل السعودية في ترشيحات الأوسكار.

حضور سعودي بارز في قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً

المخرج عبد العزيز الشلاحي.

المنتجة باهو بخش.

جُمانا راشد الرّاشد، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي.

زين زيدان، مدير سوق البحر الأحمر.

عماد إسكندر، مدير صندوق التمويل بمؤسسة البحر الأحمر السينمائي.

الشيخ وليد الإبراهيم، رئيس مجلس إدارة MBC.

هديل كامل، المدير العام لشبكة ART.

الأمير الوليد بن طلال.

الأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، المدير التنفيذي لروتانا.

محمد بن فايز وفا، المدير العام لروتانا ستوديوز – مصر.

المهندس عبد الله الراشد، مدير مركز إثراء.

المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه.

المهندس عبد الله القحطاني، الرئيس التنفيذي لهيئة الأفلام السعودية.

المنتج فيصل بالطيور، الرئيس التنفيذي لشركة سيني ويفز ومؤسسة البحر الأحمر السينمائي.

سلطان الحكير، الرئيس التنفيذي لـ muvi سينما.

رضا الحيدر، رئيس مجلس إدارة رؤى ميديا فنتشرز.

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دعم الأفلام العربية في مهرجان كان

في قائمة الـ101 الأكثر تأثيراً، فقد تضمنت أحدث قائمة كشف عنها المركز في 2025 عن 23 شخصية مؤثرة من الخليج العربي، تضمنت من السعودية أسماء مثل:خلال الدورة الـ78 من المهرجان، حرص المركز على تكثيف دعمه للأفلام العربية المشاركة، حيث عمل من خلال شركائه في الترويج للأفلام مثل الفيلم الفلسطيني "كان ياما كان في غزة" للإخوين طرزان وعرب ناصر، الحائز على جائزة أفضل إخراج في مسابقة "نظرة ما"، والفيلم المصري "عائشة لا تستطيع الطيران" للمخرج مصطفى مراد، والتونسي "سماء بلا أرض" للمخرجة أريج السحيري.

تضمن الدعم تنظيم العروض، المقابلات الإعلامية، والمواد الترويجية اللازمة لضمان تغطية واسعة في وسائل الإعلام.

جلسات حوارية ومختبرات سينمائية وشبكات مهنية

نجاحفي مهرجان كان برز أيضاً في إقبال السينمائيين على نشاطاته المختلفة، حيث أقام عدة جلسات نقاشية شارك فيها أهم الأسماء في صناعة السينما العربية، بحضور الآلاف من السينمائيين من أنحاء العالم، وغطتها وسائل الإعلام بشكل موسع.

وناقشت الجلسات موضوعات مثل سر تميز مصر بالأفلام الجماهيرية، تجارب الإنتاج العربي المشترك، تاريخ السينما الفلسطينية، وسبل التمويل الجديدة.

شارك في هذه الجلسات نخبة من النجوم والمبدعين، من بينهم: يسرا، حسين فهمي، ركان مياسي، شيرين دعيبس، رشا سلطي، مي عودة، محمد الجبالي، رشيد مشهراوي، مهند البكري، جورج شقير، محمد حفظي، زيد شاكر، بافي ياسين، رشا الإمام، ديدار دومهري، سولي غربية، ماركو أورسيني، أحمد عامر، وبشار أبو نوار.

مجلة السينما العربية: نافذة على الصناعة

أصدر المركز حتى اليوم 25 عدداً من مجلة السينما العربية، أول مطبوعة ناطقة بالإنجليزية متخصصة في صناعة السينما العربية. تم توزيع أكثر من 55 ألف نسخة منها في 26 مهرجاناً دولياً، وكانت ثالث أكثر مجلة تم الاطلاع عليها في مهرجان كان 2023.

تغطي المجلة موضوعات عن المواهب الصاعدة، تاريخ السينما الفلسطينية، النساء المؤثرات في السينما العربية، وقائمة سنوية بالشخصيات الأكثر تأثيراً في المجال السينمائي.

جوائز النقاد للأفلام العربية

أُطلقت جوائز النقاد في 2017 ضمن فعاليات مهرجان كان، وتضم لجنة التحكيم 281 ناقداً من 75 دولة. تُمنح الجوائز سنوياً لأفضل فيلم روائي، وثائقي، مخرج، مؤلف، ممثلة، ممثل، تصوير، مونتاج، موسيقى، وفيلم قصير (أضيف عام 2024).

كما أطلق المركز جوائز النقاد للأفلام الأوروبية عام 2019، وشهدت حتى الآن ست دورات.

شراكات دولية ومساهمات ممتدة

لدى المركز أكثر من 40 شراكة استراتيجية مع جهات دولية، من ضمنها NEOM Media Hub، Festival Scope، The Hollywood Reporter، وFilm Verdict.

وشارك في رعاية فعاليات مثل Venice Production Bridge، ومنصة Cannes Next، كما نظم جلسات وورشاً متخصصة مثل:

Arab Cinema Lab في مهرجان دبي.

MENA 360 في مهرجان كان بالتعاون مع نيوم.

Arab Cinema Hot Spots في برلين.

فرص في الأسواق الصاعدة في كان بالتعاون مع The Hollywood Reporter.

جلسات جسر الإنتاج في فينيسيا.

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