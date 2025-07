النجمات الـ 5 الأكثر تحقيقاً للإيرادات في السينما العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يوليو 2025 10:42 مساءً - وسْط سطوع نجمات هوليوود وتنافسهن على الأدوار الكبرى، يبقى جزءٌ كبير من النجاح الحقيقي، هو ذاك الذي يُقاس بالأرقام. فشباك التذاكر لا يكذب، والممثلات اللواتي اجتمع لهن الأداء القوي، مع اختيارات ذكية في الأفلام، نجحن في حصد المليارات وجذب جماهير العالم.

وفي هذا التقرير، نستعرض أعلى 5 ممثلات تحقيقاً للإيرادات على مستوى العالم؛ استناداً إلى بيانات موثّقة من مواقع مثل: Box Office Mojo، وBoxOfficeReviewz حتى منتصف عام 2025.

نجمات حققن بأفلامهن أرقاماً عالمية بالإيرادات

سكارليت جوهانسون- 14.61 مليار دولار

تربّعت سكارليت جوهانسون على القمة، بفضل أدائها المميز في أفلام مارفل؛ خاصة في سلسلة "Avengers". ويُعرض حالياً لجوهانسون فيلم Jurassic Park Rebirth الذي ضمن لها، ليس فقط النجاح الجماهيري؛ بل أصبحت أعلى ممثلة رئيسية ربحاً على الإطلاق؛ متجاوزةً زميليها في عالم مارفل السينمائي، صامويل إل جاكسون، وروبرت داوني جونيور.

كما شاركت في أفلام أخرى ناجحة تِجارياً وفنياً، مثل: Lucy، وMarriage Story.

ومن أبرز أفلامها تحقيقًا الإيرادات: Avengers: Endgame ،Avengers: Infinity War - Black Widow

وقد بدأت جوهانسون مشوارها الفني منذ الطفولة في التسعينيات، لكن انطلاقتها الحقيقية جاءت بفيلم Lost in Translation عام 2003؛ حيث أثبتت نفسها كممثلة درامية رصينة. ومع دخولها عالم مارفل بدَور "بلاك ويدو"، أصبحت واحدة من أبرز نجمات الأكشن في العالم. وتنوّعت أدوارها بين الدراما والخيال العلمي؛ مما منحها قاعدة جماهيرية واسعة.

وتعَد جوهانسون أول امرأة تتصدّر قائمة فوربس لأعلى الممثلين دخلاً في العالم عام 2019.

زوي سالدانا- 14.25 مليار دولار

زوي سالدانا التي اشتُهرت بتمثيلها "السهل الممتنع" شاركت في أفلام تُعتبر من الأعلى دخلاً في تاريخ السينما، مثل: Avatar، وAvengers. وأداؤها القوي والثابت في هذه الأدوار، جعلها تحتل المرتبة الثانية عالمياً ومن أبرز أفلامها تحقيقًا للإيرادات: Avatar- Avatar: The Way of Water- Guardians of the Galaxy.

زوي التي تنتمي لأصول دومينيكية أمريكية، وتفتخر بتمثيل النساء اللاتينيات في هوليوود، بدأت مشوارها كراقصة باليه، ثم اتجهت للتمثيل في أوائل الألفينات، وحققت شهرة مبكرة من خلال فيلم Pirates of the Caribbean، لكن انطلاقتها الكبرى كانت بدَور "نيتيري" في Avatar، ثم دَور "غامورا" في Guardians of the Galaxy. وهي الممثلة الوحيدة التي ظهرت في ثلاثة من أعلى 5 أفلام في تاريخ السينما (Avatar-Endgame- Infinity War).

كارين جيلان- 8.47 مليارات دولار

كارين جيلان فاجأت الجميع بقفزتها السريعة في الإيرادات، وذلك بفضل دَورها في سلسلة مارفل، وكذلك في أفلام Jumanji التي لاقت نجاحاً هائلاً.

ومن أبرز أفلامها تحقيقًا للإيرادات: Avengers series- Guardians of the Galaxy- Jumanji: Welcome to the Jungle.

اشتُهرت كارين في بريطانيا بدَور "آمي بوند" في مسلسل Doctor Who، الذي عُرض ما بين عامي 2008 إلى 2012، ودخلت عالم مارفل بدَور "نيبولا" الذي غيّر مسارها المهني بالكامل؛ حيث أصبحت عنصراً رئيسياً في أفلام Avengers، وGuardians of the Galaxy. كما حققت نجاحاً جماهيرياً من خلال سلسلة Jumanji أمام دوين جونسون.

وتحوّلت من ممثلة دراما كوميدية إلى واحدة من نجمات الأكشن الرائدات. كما كتبت وأخرجت فيلمين مستقلين، هما: (The Party’s Just Beginning (2018) -Conventional (2015

إليزابيث أولسن- 8.38 مليارات دولار

أُطلق على إليزابيث أولسن: "ساحرة مارفل المفضّلة" وبدَورها كـ"Wanda Maximoff"، أو "Scarlet Witch"، تمكنت إليزابيث من حجز مكانة ذهبية في قلوب الجمهور وفي شباك التذاكر.

ومن أبرز أفلامها تحقيقًا للإيرادات: Avengers: Endgame- Doctor Strange in the Multiverse of Madness

رغم أنها شقيقة التوأمتين المشهورتين ماري كيت وآشلي أولسن، إلا أن إليزابيث استطاعت أن تصنع لنفسها اسماً فنياً بجدارة، وبدأت مشوارها الفني بأفلام مستقلة، مثل: Martha Marcy May Marlene، ثم التحقت بعالم مارفل، وحققت جماهيرية ضخمة؛ خاصة بعد مسلسل WandaVision الذي حاز إعجاب النقاد والجماهير.

وقيل إنها قدّمت واحداً من أكثر الأدوار تعقيداً نفسياً في عالم مارفل.

إيما واتسون- 9.2 مليارات دولار

بدأت إيما واتسون نجاحها الملحوظ بدَورها في سلسلة Harry Potter؛ بل وأثبتت نفسها في أعمال أخرى ضخمة مثل: Beauty and the Beast، وLittle Women.

وأبرز أفلام الإيرادات: Harry Potter series ،Beauty and the Beast

ويُذكر أن العالم عرف "واتسون" بدَور "هيرميوني غرينجر" في سلسلة Harry Potter التي بدأت وهي في سن الـ11. استمرت نجاحاتها السينمائية في أفلام مثل: The Perks of Being a Wallflower، وBeauty and the Beast.

كما أصبحت وجهاً معروفاً في قضايا حقوق المرأة؛ حيث ألقت خطاباً مؤثراً في الأمم المتحدة ضمن حملة HeForShe. وحصلت على لقب سفيرة للنوايا الحسنة في الأمم المتحدة منذ 2014.

