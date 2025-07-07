فنان تشكيلي فرنسي ينضم لأزمة مها الصغير مع اللوحات.. ما القصة؟‏

الفنان التشكيلي الفرنسي سيتي: " في فقرة البث يظهر الإستوديو السابق الخاص بي بوضوح "‏

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فنانة دنماركية تحرج مها الصغير وتفجر الأزمة

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مها الصغير : "أنا آسفة و زعلانة من نفسي"‏

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يوليو 2025 10:42 مساءً - في تطور يُسلط الضوء على انتهاكات حقوق الملكية الفنية في الإعلام، اتهم الفنان التشكيلي الفرنسي "" الإعلامية المصرية ‏بالاستيلاء على ثلاثة من أعماله الفنية الأصلية ونسبها لنفسها خلال ظهورها في برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ‏ ‏"‏ON E‏" المصرية.وقد وصف الفنان الواقعة بـ"الصدمة الحقيقية" بعد أن تلقى إشعارات عاجلة من متابعيه عبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات ‏‏"إنستغرام".‏نشر "سيتي" صورًا مقارنة بين اللوحات المعروضة في البرنامج وأصولها من حسابه على "إنستغرام"، مؤكدًا أنها مُطابقة حتى في ‏التفاصيل الدقيق وأرفق تعليق جاء كالتالي: "يا لها من صدمة هذا الصباح أن أكتشف رسائلك العديدة التي تخبرني أن شخصية عامة، في ‏برنامج تلفزيوني مصري شهير على قناة "‏ "ON Eادّعت أنها صانعة أعمالي الفنية "دواركا" و"كيغالي" و"بوشيدو". أعمالٌ أبدعتها عام ‏‏2017‏.متابعًا: "والأسوأ من ذلك، أنه في فقرة البث، يظهر الاستديو السابق الخاص بي بوضوح، إلى جانب اللوحات التي تحمل توقيعي، وحتى ‏الصورة الأصلية المتوفرة على صفحتي على إنستغرام".‏مضيفًا انتقاده على عرض الصور بالبرنامج وعدم نسبها له قائلاَ: "في البرنامج الذي يُقدّمه الإعلامية منى الشاذلي تزعم مها الصغير إنها ‏ابتكرت أعمالي! كما عُرضت على شاشة عملاقة أمام ملايين المشاهدين. دون ذكر أو احترام لعملي، وكذلك أعمال فنانين موهوبين ‏آخرين".‏مستكملاً: "بعد كل هذه السنوات من الجهد والفشل والبحث والطاقة الإبداعية... أن تُسرق أعمالي الفنية بهذه الطريقة، في وضح النهار، ‏دون خجل أو ندم، إنه أمر غير مقبول على الإطلاق. خاصة في عام 2025، في عصر يمكن فيه التحقق من كل شيء بنقرات قليلة... يا ‏لها من فكرة سخيفة!".‏مختتمًا منشوره قائلاً: "حتى اليوم، لم أتلق أي رد، ولا اعتذار، ولا تفسير. لا من القناة ولا من المذيع، ولا من الشخص المعني.أود أن أشكر بصدق الجميع في مصر وخارجها على رسائل الدعم والحب التي لا تُحصى. أنتم رائعون. شكرًا لكم من أعماق قلبي، سأبذل ‏قصارى جهدي للرد على جميع رسائلكم، وسأتحدث إلى وسائل الإعلام في الوقت المناسب".‏وأثارت إحدى حلقات البرنامج الحواري "معكم منى الشاذلي" الذي ظهرت فيه الإعلاميةجدلًا واسعًا على مواقع التواصل ‏الاجتماعي، وذلك بعدما خرجت الفنانة الدنماركية "ليزا لاش نيلسون" لتكشف ملكيتها للوحة فنية ظهرت في الحلقة ونُسبت إلى مها ‏الصغير.وعبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، نشرت ليزا صورة للوحة الفنية بعنوان "صنعت لنفسي أجنحة"، والتي رسمتها عام 2019، ‏مشيرة إلى أنها فوجئت بعرضها في البرنامج الشهير دون أي إشارة إلى اسمها كصاحبة العملوكتبت ليزا: "من الرائع رؤية أعمالك تعرض على شاشة التلفزيون في برنامج شهير في مصر، البلد الذي يبلغ عدد سكانه 140 مليون ‏نسمة، لكن سيكون من الأفضل لو ذُكر اسمي! للأسف، مها الصغير - المؤثرة ومقدمة البرامج - نسيت هذا التفصيل".وأضافت: "أن تنقل فكرة من فنان آخر شيء، لكن أن تلتقط صورة للوحة نفسها وتعرضها باعتبارها ملكيتك، فهذا أمر جديد تمامًا بالنسبة ‏لي".هذا التصريح وضع مها الصغير في موقف محرج أمام جمهورها وأثار تساؤلات حول حقوق الملكية الفنية وضرورة نسب الأعمال إلى ‏أصحابها الأصليين.‏وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك اعتذرت الإعلاميةللفنانة الدنماركية ليزا لاش نيلسون وعبرت عن ‏استيائها الشديد بسبب واقعة " اللوحة" الشهيرة والتي نسبتها لنفسها.‏وجاء اعتذار مها الصغير كالتالي: "أنا غلطت في حق الفنانة الدانمركية ليزا و في حق كل الفنانين و في حق المنبر اللي اتكلمت منه ‏والأهم غلطت في حق نفسي، مروري بأصعب ظروف في حياتي لا يبرر لي ما حدث، أنا آسفة و زعلانة من نفسي".‏

للمزيد يمكنك قراءة.. الفنانة التشكيلية الدنماركية ليزا لاش نيلسن تقبل اعتذار مها الصغير وتلاحقها أمامها القضاء

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر يقرر التصعيد

ورغم هذا الاعتذار تصاعدت الأزمة حيث قررت لجنة الشكاوى بـ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، برئاسة الإعلامي عصام ‏الأمير، استدعاء الممثل القانوني لقناة «‏ON E‏» لجلسة استماع، بعدما رصدته الإدارة العامة في المجلس من عرض أعمال فنية على ‏شاشة القناة من دون التأكد من حقوق الملكية الفكرية.‏

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