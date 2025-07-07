شريهان تستعيد ذكريات الطفولة بصورة نادرة تجمعها بـ أم كلثوم.. كيف كانت الأجواء؟

لحظة دافئة من الذكريات

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تواصل مستمر

دعم خاص لأبطال مسرحية " يمين في أول شمال"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يوليو 2025 10:42 مساءً - في مشهد مفعم بالدفء والحنين إلى أيام الطفولة الجميلة، فاجأت النجمةجمهورها وحبيها بنشر صورة نادرة لها عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، ظهرت من خلالها وهي ترقص أمام سيدة الغناء العربي، ما أعاد إلى الأذهان لحظات البدايات الأولى لها.وقد أرفقت شريهان الصورة بتعليق مؤثر، قالت من خلاله: "في ليلة حب حلوة، ألف ليلة وليلة، في ليلة حب عمر خورشيد وعبد الحليم حافظ وأم كلثوم ومحمد عبد الوهاب".الصورة أثارت حالة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل، حيث عبر كثير من المتابعين عن مشاعر الامتنان والحنين لنجوم الزمن الجميل، مشيدين بعراقة الفن وأصالة اللحظة التي جمعت بين الطفلة الموهوبة وكوكب الشرق.ومن حينٍ لآخر، تحرص شريهان على التواصل مع جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال كلمات مؤثرة، أو بمشاركة لحظات وذكريات جميلة من أرشيف أعمالها الفنية، مما يعكس محبتها الكبيرة لجمهورها وحرصها على بقاء هذا الرابط الإنساني والوجداني حياً.على جانب آخر، قدمتدعم من نوع خاص، لأبطال مسرحية " يمين في أول شمال"، بحضورها العرض المسرحي لهذا العمل، وحرصت على مصافحة جميع المشاركين بهذه المسرحية عقب الانتهاء من عرضها، وسط سعادة وفرحة عارمة من المتواجدين والمشاركين بهذه المسرحية ، الذين عبروا عن امتنانهم الشديد لوجود نجمة كبيرة في حجم موهبة "شريهان"، ووثق هذه اللحظات السعيدة، المخرج المسرحي محمود جمال، بمجموعة صور نشرها عبر صفحته على الـ"فيسبوك"، وعلق بالقول: "شرفتنا يوم الأربع الجميلة شيريهان بدعوة من المخرج المبدع المهم كريم الشناوى في عرض مسرحية يمين في أول شمال".وأعرب عن سعادته برد فعل شريهان قائلاً: "قد إيه رقيقة وجميلة وكلها ذوق، وقد إيه مشاعرها حاضرة وبتتكلم من قلبها، وحقيقي فرحنا جدا كلنا بكلامها عن العرض وهي بتشكر كل واحد لوحده على كل تفصيله عملها في العرض سواء كانت كبيرة أو صغيرة، أنا من زمان بحبها لأنها كانت حاجة مالهاش زى ومش شبه أى حد، شخصية فريدة في فنها المصري أتمنى من كل قلبى إنها ترجع تاني تبدع وتبهجنا".

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