إلهام الفضالة تتغزل في زوجها شهاب جوهر.. وهذا ما قالته؟ 

إلهام الفضالة لزوجها شهاب جوهر: يا عوض ربي وسعادة سنيني

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إلهام الفضالة تواصل تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد" أثر بارد"

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أعمال درامية جمعت إلهام الفضالة وشهاب جوهر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يوليو 2025 10:42 مساءً - بكلمات وجمل حملت في طيات معانيها جانباً رومانسياً، عبرت النجمةعن حبها وامتنانها الشديد لزوجها الفنان شهاب جوهر، متمنية من الله عز وجل أن يحفظه من كل سوء وأن تظل السعادة والفرحة مسيطرة على حياتهما .وشاركت الفنانة إلهام الفضالة، صورة لها برفقة زوجها الفنان شهاب جوهر، عبر صفحتها الرسمية على "إنستغرام"، وعلقت بالقول: "كل عام وإنت لقلبي نبضه ولحياتي حياة، ولحياتي حياة يا عوض ربي وسعادة سنيني، الله يحفظك ويديمك لي نعمة، يازوجي الحبيب".رسالةلزوجها شهاب جوهر، أثارت تفاعلاً كبيراً، بين نجوم ومشاهير الوسط الفني، الذين أبدوا إعجابهم الشديد بالعلاقة الطيبة التي تجمع الثنائي، ومن بين هؤلاء الفنان حبيب غلوم الذي علق قائلاً: "العمر كله يارب الله يحفظكم ويسعدكم"، وغيره من النجوم جميعهم تمنوا لهم حياة سعيدة في تعليقاتهم.وتخوض النجمة الكويتية، عمل درامي جديد بعنوان " آثر بارد"، وخلال أحداثه سوف تظهر بشخصية طبيبة تعمل في أحد المستشفيات والتي تكتشف أن ابنتها كانت حاملاً بعد وفاتها في حادث قتل، مما يدفعها لبدء رحلة البحث عن أسرار الحمل والقضية.ولعل ما يميز هذا المسلسل هي توليفة النجوم المشاركة به إذ يجمع بين الكبار أمثال الفنان السعودي سعيد قريش الذي يتقاسم دور البطولة مع " الفضالة، والفنان القدير جاسم النبهان، إلى جانب مشاركة عدد من الوجوه الشبابية بالعمل ومنهم: ناصر عباس، رهف العنزي، حنين حامد، شملان العميري، غرور صقر.تعاونتمع زوجها شهاب جوهر في أكثر من عمل درامي، ومن هذه الأعمال مسلسل "بعد غيابك عني" الذي عرض في رمضان 2024 ، وحظي الحد الدرامي الذي جمعهما بإشادة كبيرة من الجمهور والنقاد إذ جمعتهما قصة حب تخللتها أحداث ومواقف مثيرة وصعبة، ومسلسل آخر وهو "أمينة حاف2" حيث شكل هذا التعاون ثنائية مميزة خلال أحداث هذا العمل، وظهرت إلهام الفضالة بشخصية "أمينة" وشهاب بشخصية "سعد" الذي تزوجها بعد نجاح مخططه وهو الاستحواذ على أكبر قدر من ثرواتها، وتخلل العمل العديد من الأحداث الكوميدية.وتعاون آخر جمعهما في مسلسل "حوبتي"، ومن خلاله جسدت إلهام شخصية "غرام" زوجة "ثنيان" الذي قدم دوره الفنان، والتي عاشت معه حياة هادئة وقصة حب كبيرة معه، ولكن خيانة مؤلمة تكون بداية سلسلة من المواقف المعقدة التي ستغير حياتها إلى الأبد.وهناك ثنائية أخرى جمعتبإلهام الفضالة في مسلسل "من بعدي الطوفان"، الذي دارت أحداثه في إطار تيمة الانتقام الشهيرة والدراما، تقرر "أنيسة" إلهام الفضالة عقب خروجها من السجن، الانتقام من كل من أذاها، وتبدأ في استعادة حياتها التي سلبت منها والبدء من جديد.أما مسلسل "جنات" فتعاونت فيهبشكل مختلف مع زوجها شهاب جوهر، حيث اكتفت بالمشاركة الإنتاجية دون أن يكون لها دور على الشاشة، وخلال أحداث المسلسل يعيش الفنان شهاب جوهر قصة حب تجمعه بالفنانة هبة الدري.يمكنكم قراءة.. إلهام الفضالة في حوار خاص لـ"الخليج 365": بيت حمولة به خطوط درامية عديدة وأحرص على دعم الشباب في أعماليلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»