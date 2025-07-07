إيمى سمير غانم تتصدر الترند والسبب أول ظهور لها بعد الإنجاب

إيمي سمير غانم تبدأ في استعادة رشاقتها

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تهنئة النجوم لـ ايمي وحسن الرداد على مولودتهما فادية

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مشاركة إيمي سمير غانم بدراما رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 7 يوليو 2025 10:42 مساءً - تصدرت الفنانةمحركات البحث في الساعات الماضية، بسبب ظهورها الأول بعد إنجاب طفلتها فادية، وذلك خلال حفل زفاف حفيد الزعيم، والذي أقيم أول أمس السبت 5 يوليو، بحضور بحشد من نجوم الفن، حيث حرصت إيمي على التواجد في الحفل برفقة زوجها الفنانوتهنئة المخرج رامي إمام وأسرته.أبرزت إطلالتها في حفل زفافها حفيد عادل إمام، عادل رامي إمام، ونشرت صورتين على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، حيث ارتدت فستاناً ناعماً باللون الأسود بتصميم ضيق بالكامل يبرز خسارتها لبعض من وزنها الزائد الذي اكتسبته خلال فترة الحمل، لتنهال التعليقات عليها بأنها فقدت الكثير من وزنها بسرعة كبيرة.يمكنكِ قراءة.. عادل إمام وشريهان وعبلة كامل.. كيف تصدروا الترند بصورة واحدة؟!يذكر أن إيمي سمير غانم استقبلت طفلتها الثانية فادية يوم 28 مايو ماضى، حيث أعلن زوجها حسن الرداد الخبر خلال منشور على حسابه بموقع "إنستغرام"، إذ نشر صورة يظهر من خلالها يد الطفلة، معلقاً: "لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ.. الحمد لله ربنا رزقنا بالطفلة الجميلة فادية الرداد، اللهم بارك لنا فيها، وارزقها الصحة والعافية، وارزق الناس جميعًا".وقد انهالت التهاني من نجوموالجمهور فور إعلان الخبر، معربين عن سعادتهم بقدوم المولودة، ومتمنين لها حياة مليئة بالحب والسعادة، ومن بين هؤلاء النجوم الفنانة درة، والتي علقت قائلة: "اللهم احفظ وبارك تتربي في عزكم حبايبي"، أما الفنانة هند صبري، فقد قدمت التهنئة عبر تعليق جاء كالتالي: "الف مبروك حبايبي.. تتربى في عزكم".إقرأي أيضاً.. تفاعل واسع ورسائل حب من المشاهير بعد ظهور الزعيم عادل إمامسجلت تواجدها في موسم درما رمضان 2025 بمسلسل "" الذي جمعها بزوجها الفنان حسن الرداد، وعادت به إلى المنافسات الدرامية بعد غياب دام 5 سنوات، وشارك في بطولة العمل كلاًَ من:محمد ثروت، انعام سالوسة، سليمان عيد، علاء مرسي، عارفة عبد الرسول، حجاج عبد العظيم، إسماعيل فرغلي، ريهام الشنواني وعدد من ضيوف الشرف.واعتمد مسلسل "" على الحلقات المنفصلة المتصلة، حيث دارت الأحداث حول شاب وفتاة يستعدان للزواج، لكنهما يقعان في العديد المشكلات قبل الزفاف، وأثناء محاولتهما حل هذه المشاكل، تتداخل حياتهما مع سبع حكايات حول زيجات انتهت بالفشل، لتجعلهما يعيدان التفكير في خطوة الزواج قبل الوصول لحافة الانفصال.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».