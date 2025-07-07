شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى: سامح عبد العزيز مش فى غيبوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الدكتور أشرف زكي الجمهور على المخرج سامح عبد العزيز، وذلك من خلال تصريح خاص لـ"الخليج 365".

وأكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن المخرج سامح عبد العزيز يمر بتعب بسيط، لكنه ليس في غيبوبة كما أشيع، مطالبا الجميع بتحري الدقة في تناول الأخبار.

كانت أخبار قد انتشرت مؤخراً بشأن دخول المخرج سامح عبد العزيز فى غيبوبة كاملة بأحد المستشفيات إلا أن دكتور أشرف زكي حرص على طمأنة محبيه نافياً ما تردد حول الأمر.

وكان المخرج سامح عبد العزيز خلال موسم دراما رمضان الماضى قد أخرج مسلسل شهادة معاملة أطفال، المسلسل ينتمي إلى فئة الكوميديا الاجتماعية، ويقدم مواقف طريفة ومواقف مليئة بالضحك، في إطار قصصي ممتع يتناول قضايا الحياة اليومية والعلاقات الإنسانية.