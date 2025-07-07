شكرا لقرائتكم خبر عن بإطلالة جذابة.. آية الجنايني تبدأ تصوير أولى مشاهدها في مسلسل أنا أنت.. أنت مش أنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الفنانة الشابة آية الجنايني تصوير مشاهدها في مسلسل أنا أنت.. أنت مش أنا بطولة النجم السوري معصتم النهار والفنانة ميرنا نور الدين، ومن إنتاج إيهاب منير.

وتقدم الفنانة آية الجنايني خلال أحداث المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، شخصية عايدة، وهي من الأدوار المفاجئة والمهمة في أحداث المسلسل





آية الجنايني

تجدر الإشارة إلى أن آية الجنايني تعد واحدة من أبرز مصممات الأزياء على الساحة الفنية، وشاركت كصممة آزياء في عدد من الأعمال الفنية البارزة خلال السنوات الماضية، ومنها مسلسل فرصة تانية من بطولة ياسمين صبري في 2020 والظاهر لـمحمد فؤاد في 2019 وغيرها.

وكان أبطال مسلسل أنا أنت.. أنت مش أنا، بدأوا تصوير العمل في شهر مايو الماضي، وذلك بعد أشهر من التحضيرات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين فى البطولة، حيث صورت أسرة العمل المشاهد الأولى بمنطقة التجمع الخامس.





آية الجنايني تبدأ تصوير أولى مشاهدها

والمسلسل يُعد اولى بطولات مهتم النهار في مصر، ويجمعه للمرة الأولى بالفنانة ميرنا نور الدين، بجانب كل من: مصطفى أبو سريع، حسن أبو الروس، محمد رضوان، منال سلامة، جيلان علاء والشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل فكرة الفنان والمطرب كريم أبوزيد. وتأليف شقيقه أحمد محمود أبوزيد وشاركه في الكتابة أحمد دعية، وإخراج هشام الرشيدي.

في وقت سابق، كان صناع المسلسل، أقاموا مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن تفاصيل العمل، بحضور أبطال العمل وعلى رأسهم النجم السوري معتصم النهار، الذي تحدث عن سعادته البالغة للمشاركة في أولى أعماله في مصر، والنجمة ميرنا نور الدين التي عبرت عن سعادتها بمشاركة الفنان معتصم النهار، مصطفى أبو سريع، حسن أبو الروس، جيلان علاء، أحمد طه، المخرج هشام الرشيدي والمؤلفين كريم أبو زيد وأحمد محمود أبو زيد، بجانب عدد من النجوم الشباب، وهم أدهم محروس وايه الجنايني.