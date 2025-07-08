شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقى يُحيى سهرة غنائية بمهرجان جرش بداية أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

يحيي النجم محمد حماقي يوم الجمعة 1 أغسطس المقبل، سهرة غنائية ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، وذلك في التاسعة مساء بتوقيت الأردن.



محمد حماقي

وكان شارك النجم محمد حماقى فى مهرجان موازين فى ثانى أيام المهرجان، وذلك على مسرح النهضة بالعاصمة المغربية الرباط.

ومن المعروف أن مهرجان موازين الدولى أكبر مهرجان غنائى فى القارة الأفريقية، وواحد من أهم وأكبر مهرجانات العالم، دورته الـ20، ويقدم المهرجان هذا العام برنامجا غير مسبوق.

ومن المقرر أن يحيى حفلات المهرجان نخبة من النجوم العرب والعالميين، وأصوات من المغرب، وذلك على مدار تسعة أيام تبدأ رسميا للجمهور فى 20 يونيو إلى 28 يونيو يجمع مهرجان موازين فيها ملايين المتفرجين الذين سيتوافدون إلى أكثر من ساحة عرض وعددهم ستة مسارح، يغنى عليها فنانون من جميع القارات، بحيث يتم تخصيص كل ساحة للون غنائى معين، ما بين الموسيقى العالمية والشرقية.