شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصوير فيلم Dune: Messiah فى بودابست وطرحه فى ديسمبر 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صناع فيلم Dune: Messiah لـ المخرج العالمى دينيس فيلنوف، تصوير أول مشاهد العمل في العاصمة المجرية بودابست، وذلك بعد قرار شركة Warner Bros، ببدء التصوير بدلا من الانتظار إلى شهر سبتمبر المقبل.

ويُسرّع فيلنوف وتيرة العمل، حيث سيكون تصوير فيلم Dune: Messiah مكثفًا، ومتعدد المواقع، على أن يستمر لعدة أشهر، مع عودة أعضاء فريق التمثيل تيموثي شالاميه، وزنديا، وفلورنس بوج، وجيسون موموا، وخافيير بارديم، وأنيا تايلور-جوي.

ومن المقرر طرح فيلم Dune: Messiah في 18 ديسمبر من العام المقبل 2026.



Dune

وكان قد كشف فيلنوف لموقع Deadline عن أن "استراحته" قد انتهت وسيعود لتصوير الجزء الثالث من Dune قبل الموعد المتوقع، حيث صرح عن Dune 3، أو Dune: Messiah، قائلاً: "أنا في منطقة الكتابة الآن، وسأعود خلف الكاميرا أسرع مما أعتقد".

وفي حديثه إلى موقع Vanity Fair، كشف فيلنوف الذي أخرج Dune لعام 2021 وDune: Part Two الذى طرح بداية العام الجارى، أن عمله مع السلسلة سينتهى مع طرح الجزء الثالث.

وكشف فيلنوف أنه على الرغم من أن Messiah هو الفيلم الثالث من سلسلة Dune، إلا أنه لا ينبغي اعتباره ثلاثية، حيث شكل الفيلمان Dune وDune: Part Two الكتاب الأول في السلسلة، وسيكون Messiah تكملة لهما، مما يجعل السلسلة تتكون من فيلمين ولكن في ثلاثة أفلام.

كما أشار فيلينويف في حواره أنه في حال نجاح فيلم Messiah، فإنه سيكون سعيدًا بتسليم السلسلة إلى مخرج أفلام آخر: إذا نجح فيلم Dune: Messiah، النجاح الذى اتمناه، فسوف يكون قد مر سنوات عديدة بالنسبة لي في عالم Arrakis، وأود أن أقدم شيئًا آخر".