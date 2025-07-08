تاليا بصورة مُلفتة..هل هي حامل؟

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ميرنا وليد - بيروت - نشرت النجمة العالمية تاليا صورة قديمة لها أظهرت من خلالها استعراضها حملها، وذلك على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، اذ أحبّت تاليا ان تنشر شريط ذكرياتها اثناء حملها.
الجدير ذكره ان تاليا لقب "ملكة البوب اللاتينية" من قبل وسائل الإعلام الدولية، بسبب شهرتها بموسيقى البوب اللاتينية على مدى العقود الثلاثة الماضية. باعت تاليا أكثر من 50 مليون البوم في العالم وتلقت العديد من الجوائز، بما في ذلك خمس جوائز للموسيقى اللاتينية (من 17 ترشيحات)، و سبع جوائز غرامي لاتينية . تعاونت مع فنانين مشهورين، مثل توني بينيت، مايكل ببليه، روبي ويليامز، مارك أنتوني، لورا بوسيني، روميو سانتوس وكارلوس فيفيس فضلاً عن الفنانين الشباب مثل مالوما، برينس رويس، وناتي ناتاشا.
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