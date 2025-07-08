شكرا لقرائتكم خبر عن "طلقنى" يجمع كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى للمرة الثانية فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ المخرج خالد مرعى تصوير فيلم طلقنى، وهو اسم مبدئى بطولة النجمين كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى، من تأليف أمين بهجت قمر، حيث انطلق تصويره الأيام الماضية، ومن المقرر أن ينضم العديد من الأبطال خلال الفترة المقبلة.

وأكد المنتج زيد الكردى لـ"الخليج 365" أنه سعيد للغاية بتكرار التعاون بين كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى بعد نجاحهما في فيلم الهنا اللى أنا فيه، مشيرا إلى أن الفيلم يضم العديد من ضيوف الشرف وسيكونون مفاجأة خلال أحداث التصوير.



كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى

فيلم طلقنى من المقرر أن يتم تغيير اسمه خلال التصوير، ويعد التعاون الثانى على التوالى في السينما بين كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى، حيث قدما سويا فيلم الهنا اللى أنا فيه، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه العام الماضى، وشارك في بطولته كل من ياسمين رئيس، وحاتم صلاح وآخرين، تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعى.

يشار إلى أن كريم محمود عبد العزيز يعرض له حاليا مسلسل مملكة الحرير، وهو من بطولة أسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوى، سارة التونسي، وليد فواز، يوسف عمر، سلوى عثمان، سارة بركة، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الشباب، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي، إنتاج شركتي: سينرجي بلس- وكونكر.

تدور أحداث "مملكة الحرير" في زمن غير محدد ومكان غير معلوم، عن أحداث ملحمة هزلية عبثية داخل "مملكة الحرير" المزدهرة، حيث تنطلق الأحداث يوم ميلاد الملك نور الدين الثاني، حين يقوم عمه "الدهبي" بقتله، ويحاول تصفية ولديه شمس الدين (الابن البكر وولي العهد) وجلال الدين (الرضيع) ويتمكن خادم الملك الأمي "رضوان" من تهريب الطفلين، لكن يفقدهما خلال الهروب.

ويتربى شمس الدين بين العبيد كجندي في كتيبة تابعة للمملكة، بينما يكبر جلال الدين بين قطاع الطرق والمحتالين، أما الأخت الكبرى "جليلة"، فيُبقيها الدهبي في قلعته ويربيها بطريقته ويُزوجها لابنه المفضل، ثم تتشابك مصائر الإخوة في مغامرات مثيرة، ويكتشفون حقيقتهم وهويتهم، ليبدأ صراع جديد بينهم على العرش والسلطة.