عرض مفاجئ للتّركيّ كرم بورسين… هل يعود قريبًا بدور “آراس ألكان”؟

تلقّى الممثّل التّركيّ كرم بورسين عرضًا رسميًّا للمشاركة في بطولة مسلسل جديد يحمل عنوان “خفقان” (Çarpıntı)، من إنتاج شركة OGM Pictures، ومن المقرّر عرضه على شاشة Star TV.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإنّ “كرم” مرشح لتمثيل شخصيّة تُدعى “آراس ألكان”، وهي شخصيّة رئيسيّة تحمل أبعادًا دراميّة عميقة. وفي حال تمّ التّوصّل إلى اتفاق نهائيّ، سيشارك البطولة الممثّلة الشّابّة ليزغي جومرت، الّتي بدأت تفرض اسمها بقوّة كواحدة من أبرز وجوه الجيل الجديد في تركيا.

اللافت أنّ اسم “كرم” كان قد ارتبط في الفترة الماضية بمشروع مختلف بعنوان “عشق”، من إنتاج شركة Ay Yapım، لكن يبدو أنّ مسلسل “خفقان” دخل المنافسة بقوّة ونجح في جذب اهتمام بورسين، خاصّة مع جودة الإنتاج المتوقّعة والدّور المحوريّ الّذي عُرض عليه.

الجمهور بات متحمّسًا لمعرفة ما إذا كان كرم سيعود قريبًا إلى الشّاشة، خاصّة بعد فترة من الغياب النّسبيّ. كما أنّ التّرقّب بدأ يتصاعد لاكتشاف مدى الانسجام والكيمياء الّتي قد تجمعه بالممثّلة ليزغي جومرت، والّتي تُراهن الشّركة المنتجة على نجوميّتها الصّاعدة.

هل سنشهد انطلاقة جديدة ومميّزة لكرم بورسين هذا الموسم؟ الأيّام المقبلة ستحمل الجواب.