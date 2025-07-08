وليد الشامي يجدّد عقده مع “روتانا”: شراكة ثقة ونجاحات متواصلة

امتدادًا لمسيرة التألق والنجاحات التي جمعت الفنان وليد الشامي مع مجموعة روتانا للموسيقى على مدى السنوات الماضية، جرى تجديد عقد التعاون بين الطرفين لمدة خمس سنوات جديدة، خلال اجتماع رسمي عقد بمكاتب مجموعة روتانا للموسيقى برئاسة الاستاذ سالم الهندي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة روتانا للموسيقى. يشمل العقد إنتاج ألبومات غنائية، وتنظيم حفلات، بالإضافة إلى إدارة أعمال وليد الشامي الفنية.

ويُعكس هذا التجديد الثقة الكبيرة التي تجمع الطرفين، مؤكدًا حرص روتانا على مواصلة دعم مسيرة وليد الشامي الفنية، وتقديم أعمال مميزة تسعد جمهوره وتثري الساحة الغنائية