تامر حسني بعد انقطاع الانترنت في مصر: فيلم ريستارت بيتحقق

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يوليو 2025 01:20 مساءً - علق الفنان تامر حسني على أزمة انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات التي شهدتها مصر خلال الساعات الماضية، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعليق تامر حسني على أزمة الانترنت

View this post on Instagram A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny)

أكدأن فيلمه الأخير ريستارت كان يحمل في مضمونه تحذير واضح من الاعتماد على التكنولوجيا وضرورة وجود خطط بديلة، ونشر مقطع من الفيلم عبر حسابه على إنستغرام وكتب تعليق قال فيه: "فيلم ريستارت بيتحقق مفيش نت مفيش مكالمات، مفيش بنوك، يعني كان عندي حق لما طالبت في الفيلم إن لازم إحنا كبلاد وكشعوب نعرف نتصرف لو النت قطع، ونبقى مأمنين نفسنا و أولادنا و أهالينا والناس التعبانين في المستشفيات، لإن الموضوع خطير فعلاً، لإن بجد حرفياً بقت حياتنا ومصالحنا متعلقة بشكل كلي على الإنترنت، وربنا يستر على سنترال رمسيس وموظفينه وعماله وأهالي المنطقة المجاورة ".

وقد تفاعل عدد كبير من محبي تامر حسني مع هذا المنشور، ووافقوه الرأي خاصة وأن هذه الأزمة أثرت بشكلٍ كبير على أغلب المصريين، وما زال العمل جارٍ لحل هذه المشكلة في أقرب وقت.

فيلم ريستات

شاركخلال موسم عيد الأضحي السينمائي من خلال فيلم ريستارت برفقة كل من: هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد علي. وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب نادي الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

قصة فيلم "ريستارت" تدور حول محمد مهندس ويعمل فني هواتف بسيطاً، يحلُم بالزواج من عفاف، مؤثرة صغيرة على السوشيال ميديا، لكن عندما يقف المال عائقاً في طريقهما، يتعاونان مع عائلتيهما الكوميديتين بحثاً عن الشهرة عبْر الإنترنت وبمساعدة "الجوكر"، وكيل رقمي مريب، يحققان نجاحاً كبيراً، لكن مع تدفق الشهرة والثروة، تفقد العائلة القيم والمبادئ التي كانت تجمعها.

قد يعجبكم: تامر حسني يتفوق على كريم عبد العزيز في شباك التذاكر السعودي.. إليكم التفاصيل

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»