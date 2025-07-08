تطورات الحالة الصحية للمخرج سامح عبد العزيز

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يوليو 2025 01:20 مساءً - يمر المخرج سامح عبد العزيز بوعكة صحية منذ عدة أيام ونُقل على إثرها للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية والعلاج المناسب لحالته.

تطورات حالة سامح عبد العزيز الصحية

منذ دخوله للمستشفى وهو يواجه العديد من الشائعات التي تتعلق بتدهور حالته الصحية وعدم قدرة الأطباء على التشخيص الدقيق لحالته، وخلال الساعات الماضية ترددت أنباء تفيد أنه دخل في غيبوبة وفقد القدرة على التواصل مع المحيطين.

وقد نفي الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية في تصريحاتٍ صحفية ما يتردد وأكد أن سامح عبد العزيز لم يدخل في غيبوبة، وأنه يعاني من مشاكل صحية بسيطة تم السيطرة عليها وبدأ يتحسن تدريجياً، وفيما يتعلق بطبيعة مرضه أكد أن الأسرة تفرض حالة من التكتم حول أزمته الصحية وترغب في الحفاظ على خصوصية حياته الشخصية.

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مشاركته في موسم رمضان

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الجدير بالذكر أن سامح عبد العزيز تألق خلال الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "شهادة معاملة أطفال"، وذلك بعدما تولى مهمة إخراج العمل بعد انسحاب المخرج وائل فرح، وشارك في بطولة هذا العمل كل من محمد هنيدي، نهى عابدين، صبري فواز، سما إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، نهى صالح، إلهام وجدي، تامر فرج، ألحان المهدي، هناء الشوربجي، أحمد ثابت، كريم العمري، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios.

تدور أحداث مسلسل "شهادة معاملة أطفال" حول المحامي اللامع عبدالستار الكف الذي يتعرض لحادث سيارة مأساوي، ويدخل على إثره في غيبوبة تستمر لمدة 20 عامًا، وعندما يفيق من غيبوبته يجد نفسه أمام أشياء ومفاهيم غريبة لم يشهدها من قبل، ويتوجب عليه مواكبة العصر والتطورات التي حدثت، لكنه يجد صعوبة في ذلك ليواجه العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.

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