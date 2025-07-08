أحدثهم آسر ياسين... سفاحون ينتقلون من أروقة المحاكم إلى أوراق الدراما

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يوليو 2025 01:20 مساءً - انضم الفنان آسر ياسين مؤخراً لفريق عمل مسلسل "عسل أحمر"، المأخوذ عن رواية "دم على نهد"، للكاتب إبراهيم عيسى، حيث يستعد النجم خلال الأيام القليلة المقبلة لتصوير أولى مشاهده؛ إذ يظهر خلال أحداثه بشخصية قاتل محترف "سفاح".

وقد أصبحت مؤخراً الأعمال الدرامية التي تتناول فكرة الجريمة بشكل عام، وشخصية "السفاح" بشكل خاص؛ مصدر جذب لصناع الدراما من أجل تقديمها للجمهور؛ ومن خلال هذا الموضوع نستعرض عدداً من الأعمال الدرامية وخصوصاً المأخوذة عن قصص واقعية التي قدم نجومها شخصية "السفاح"، حيث منهم من أتقن الدور وفاجأ جمهوره ومتابعيه ولاقى مسلسله نسب مشاهدات عالية مثل أحمد فهمي في "سفاح الجيزة"، وهناك من ينتظره الجمهور بترقب شديد، لمتابعة أحداث عمله ومشاهدة أدائه للشخصية مثل آسر ياسين في "عسل أحمر" وأحمد الفيشاوي في "سفاح التجمع".

آسر ياسين يبوح بجرائمه لهند صبري

يظهر آسر ياسين خلال أحداثبدور سفاح؛ يرتكب سلسلة من جرائم القتل في أواخر الثمانينات وبداية التسعينيات، لصالح جهات متعددة، ويتم القبض عليه لاحقاً.

ورغم التحقيقات المكثفة، يرفض الكشف عن هويات من كلّفوه، لكنه يقرّر أخيراً البوح بالحقيقة لصحفية -تجسد دورها هند صبري- في مقابلة تُجرى قبيل تنفيذ حكم الإعدام، لتجد نفسها أمام اعترافات صادمة تقلب موازين القضية.

ويعتبر هذا المسلسل هو أول عمل درامي يجمع في بطولته بين آسر ياسين وهند صبري، وثاني عمل فني يقدمانه معاً بعد الجزء الأول من فيلم "الجزيرة"، الذي عُرض عام 2007.

"عسل أحمر" من المسلسلات التي تنتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة؛ إذ يصل إلى 10 حلقات، ومنتظر عرضه على إحدى المنصات الرقمية، والعمل من سيناريو وحوار محمد هشام عبية، ووائل حمدي، وإخراج مريم أحمدي، ومن إنتاج صادق الصباح.

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أحمد الفيشاوي بطل "سفاح التجمع"

من جهته كشف مؤلفجوزيف فوزي عن بطل العمل، والذي رُشح له اثنان من أهم النجوم وهما حسن الرداد وأحمد الفيشاوي.

وكان المؤلف جوزيف فوزي قد كشف خلال لقائه عبر موقع "عرب وود" عن بطل مسلسل "سفاح التجمع"، قائلاً: "سفاح التجمع قضية مهمة وكبيرة، كنت أنا أول مؤلف يسجلها ويشتغل عليها، وحصل بعض اللخبطة عن طريق رغبة بعض الزملاء لكتابة العمل، ولكن سفاح التجمع رقابياً مكتوب ومسجل باسمي، ولذلك لا يجوز لأي شخص أنه يأخذ القصة أو الاسم ده".

وأكمل فوزي: "والحمد لله كان لنا نصيب أن شركة الإنتاج تنفذ المشروع، وأن الأستاذ النجم الكبير أحمد الفيشاوي هو بطل العمل، وأعتقد أن أحمد الفيشاوي موهبة والموضوع اتقفل خلاص".

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وفي السياق ذاته أعلن المنتج أيمن يوسف عن التحضير لمسلسل "سفاح التجمع" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، الذي عقد جلسات عمل مكثفة مع الشركة المنتجة ومؤلف العمل، بشأن تطوير الشخصية وتحديد ملامحها والوقوف على أبرز التفاصيل، التي تسهم في خروجها بشكلٍ متميز.

وقد انتهى المؤلف جوزيف فوزي، من كتابة النسخة الأولى من المسلسل مؤخراً، وهو مكون من 10 حلقات فقط، ومن المفترض الاستقرار على النسخة النهائية، لعرضه قريباً.

يذكر أن المنتج أيمن يوسف، سبق وحذر بشكلٍ مباشر، عبر حسابه الشخصي على الـ"فيسبوك"، قائلاً: "تم التعاقد على مسلسل (سفاح التجمع)، والذي تمت إجازته رقابياً للمؤلف الأستاذ چوزيف فوزي، والتعاقد جارٍ مع نجم من نجوم الصف الأول ومخرج كبير للبدء في تصوير المسلسل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعرض قريباً على إحدى المنصات العالمية".

وأضاف: "تحذر الشركة من استخدام اسم ومحتوى المسلسل من أي طرف آخر، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتم إخطار نقابة المهن السينمائية، والرقابة على المصنفات الفنية والجهات الرسمية كافة".

أحمد فهمي يثير الجدل في "سفاح الجيزة"

يُعدالذي تم عرضه في سبتمبر 2023، البداية الفعلية لانتشار هذا النوع من المسلسلات في الدراما المصرية، المسلسل استوحى أحداثه من قصة حقيقية لقاتل متسلسل كان قد تم الحكم عليه بالإعدام في 2021، وبالرغم من أناستند بشكل أساسي إلى التحقيقات الرسمية، إلا أن صناعه أكدوا أن هناك العديد من الإضافات التي تم تقديمها من وحي خيال المؤلف، مما جعل المسلسل يثير اهتماماً واسعاً.

وتدور أحداث المسلسل حول "جابر"، القاتل المتسلسل الذي يعاني من اضطرابات نفسية، والذي يحاول إخفاء الجانب المظلم من شخصيته خلف قناع من اللطف والود، فيقوم بقتل زوجته وصديقه، بالإضافة إلى أشخاص آخرين، مخلفاً حالة من الهلع في المناطق التي كان يرتكب هذه الجرائم فيها.

وبعد رحلة طويلة من التحقيقات التي يجريها ضابط الشرطة "حازم"، ينجح بمعرفة هوية المجرم والقبض عليه وتسليمه للعدالة لينال جزاءه.

المسلسل من إخراج هادي الباجوري، ومن إنتاج طارق نصر، ومن تأليف محمد صلاح العزب، ومن بطولة أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمرة، صلاح عبد الله، حنان يوسف، داليا شوقي؛ وهو من أعمال منصة "شاهد" الأصلية، ويركز العمل على الشخصية المعقدة للسفاح والأسباب التي دفعته لارتكاب هذه الجرائم وقتل العديد من الأشخاص المقربين منه.

يتألف المسلسل من 8 حلقات وتجري أحداثه في إطار من التشويق والغموض، وهو مستوحى من قصة حقيقية لمجرم قتل العديد من الأشخاص في منطقة الجيزة في مصر، وبعد أن ألقت قوات الأمن والشرطة القبض عليه حُكِمَ عليه بالإعدام عام 2021 ليكون واحداً من أكثر القتلة المتسلسلين شهرة في المنطقة.

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عبلة كامل وسمية الخشاب بأداء مميز في ريا وسكينة

يُعدمن أهم الأعمال الدرامية التي قدمت شخصية السفاحين؛ الذي عُرض عام 2005، والذي تناول القصة الحقيقة لـ"ريا وسكينة" السفاحتين اللتين قتلتا العديد من النساء في بداية العشرينات من القرن العشرين، وتعدّ الحادثة أول تنفيذ لحكم الإعدام على سيدات في مصر، وأُخذ المسلسل عن كتاب "رجال ريا وسكينة" للكاتب صلاح عيسى.

وتدور أحداث مسلسل "ريا وسكينة" على قصة حياة الأختين وهما من أشهر مجرمات القرن العشرين في مصر، وأصلهما من الصوامعة وروعتا النساء في مطلع القرن وكانتا وراء مقتل العشرات قبل انتهاء حياتهما بصدور حكم قضائي بإعدامهما تم تنفيذه في 21 ديسمبر عام 1921م.

ويمس المسلسل الظروف التي أدت إلى تحول الأختين ريا وسكينة إلى مجرمتين في محاولة لتعريف المشاهد بتطورات حياتهما وصلتهما بالمحيطين وتأثير البيئة التي نشأت فيها الأختان على مستقبلهما، تضم الأحداث الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمصر ومدينة الإسكندرية في نهاية القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.

والمسلسل بطولة عبلة كامل، سمية الخشاب، سامي العدل، رياض الخولي، صلاح عبد الله، أحمد ماهر، وغيرهم وإخراج جمال عبد الحميد.

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