نجمات وشخصيات عالمية ارتبطن برجال من أصول عربية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يوليو 2025 01:20 مساءً - انتصر الحب في بعض العلاقات العاطفية التي جمعت نجمات العالم برجال يحملون جنسيات عربية أو تعود جذورهم الى أصول عربية، حيث تكلل هذا الحب بالزواج والارتباط الأبدي. فهناك العديد من النجمات العالميات اللواتي ارتبطن برجال من جنسيات عربية، بعض هذه العلاقات نجحت بالرغم من الاختلاف الكبير في التقاليد والأعراف التي تختلف بين طبيعة الشرق والغرب، إلا أن الحب والتفاهم بين هؤلاء الثنائيات جمع فيما بينهم وتكلل بالزواج.

إعداد: نورا البلاني

نرصد لكم في هذا المقال نجمات ارتبطن برجال من أصول عربية.

جينيفر بيل غيتس ونايل نصار

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تزوجت جينيفر بيل غيتس Jennifer Gates، ابنة بيل غيتس Bill Gates، من الفارس المصري نايل نصار في حفل زفاف أُقيم في مزرعة عائلية في نيويورك. وقد تم الزواج بعد قصة حب بدأت في عام 2017 وتكللت بالخطوبة في عام 2020. وأُقيم حفل الزفاف على مرحلتين، حيث تم عقد القران بينهما بشكلٍ سري وعلى نطاق ضيق في حديقة عائلية كبيرة في نيويورك، ثم جرى حفل زفاف كبير يوم 16 أكتوبر 2021، في حفلٍ عُقد في مزرعة الزوجين بويستشستر بمدينة نيويورك التي تبلغ قيمتها 25 مليون دولار بحضور حوالي 300 شخص ضم الأهل والأصدقاء، وقد قُدرت تكلفة مراسم حفل بحوالي مليوني دولار. حصلت على درجة الماجستير في الصحة العامة من جامعة كولومبيا، ودرجة في علم الأحياء البشرية من جامعة ستانفورد. في مايو 2024، تخرجت في كلية إيكان للطب في مستشفى ماونت سيناي قبل أن تبدأ برنامج الإقامة في طب الأطفال في مستشفى ماونت سيناي. ويُعرف عنها أنها رياضية في الفروسية، أما نايل نصار فهو فارس مصري، مثَّل مصر في أولمبياد طوكيو 2020، وهو من عائلة ثرية.

سيلين ديون ورينيه أنجليل

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النجمة العالمية سيلين ديون Celine Dion تزوجت من مدير أعمالها رينيه أنجليل René Angélil وهو من أصل عربي. كان رينيه كندياً من أصل سوري لبناني، حيث وُلد والده، يوسف عبدالجليل، في سوريا. تزوج رينيه من سيلين ديون عام 1994 بعد قصة حب قوية، وأنجبا ثلاثة أبناء.

رينيه أنجليل كان مدير أعمال سيلين ديون أيضاً، وعاشا معاً حياة زوجية سعيدة حتى وفاته عام 2016 بعد معاناة مع مرض السرطان. كانت سيلين ديون تعتني به بشدة خلال فترة مرضه، حيث تخلت عن الغناء لبعض الوقت من أجل رعايته.

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تيفاني ترامب ومايكل بولس

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تزوجت تيفاني ترامب Tiffany Trump، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب Donald Trump، من الملياردير اللبناني مايكل بولس Michael Boulos وهو رجل أعمال لبناني أميركي، ينحدر من عائلة لبنانية ثرية لديها استثمارات في أمريكا ونيجيريا. وجرت مراسم الزفاف الأسطوري عام 2022 ضم العديد من نجوم الصف الأول والشخصيات المرموقة، ونتج عن هذا الزواج طفلهما الأول ألكسندر.

وُلد مايكل بولس في تكساس عام 1997، ونشأ في نيجيريا حيث تمتلك عائلته الثرية مشاريع استثمارية كبرى هناك، والتحق بالمدرسة الأميركية الدولية في لاغوس. وانتقل بعد ذلك إلى لندن ليحصل على بكالوريوس الآداب في إدارة الأعمال العالمية من جامعة "ريجنت" عام 2018، وفي العام نفسه التقط المصورون صوراً لتيفاني ترامب مع مايكل بولس في حفل خاص، لتتسرب أخبار العلاقة بينهما إلى الصحافة على أنها صداقة لكن سرعان ما تطورت إلى علاقة عاطفية وتكللت بالزواج.

ليندسي لوهان وبدر شماس

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النجمة الأمريكية ليندسي لوهان Lindsay Lohan تزوجت من رجل الأعمال والخبير المالي الكويتي بدر شماس بعد خطوبة استمرت 8 أشهر. وعقب ارتباطها، عبرت ليندسي لوهان عن مدى سعادتها البالغة وشاركت متابعيها منشوراً عبر حسابها الخاص في إنستغرام معلقة عليها بالقول: "أنا أسعد امرأة في العالم، لقد وجدتني وعرفت أنني أريد أن أجد السعادة والراحة، كل ذلك في نفس الوقت، لا أصدق أنك أصبحت زوجي وحياتي وكل شيء".

وكانت "لوهان" قد أعلنت خطوبتها في شهر نوفمبر من عام 2021، من خلال مشاركة مجموعة من الصور التي ظهرت فيها تضع خاتم الخطوبة وشماس إلى جانبها. وقد احتفظ الثنائي بسرية علاقتهما لمدة عامين قبل إعلان الخطوبة، فيما سبق للوهان أن نشرت في بداية العلاقة صورةً من مهرجان موسيقي في دبي وعلّقت عليها بـ"حبيبي" لتعود وتحذفها.

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جانيت جاكسون ووسام المانع

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ومنذ أكثر من 10 سنوات، أكدت المغنية الأمريكية جانيت جاكسون Janet Jackson أنها تزوجت من رجل الأعمال القطري وسام المانع، خلال حفل زفاف هادئ وبسيط ضم عدداً من المقربين منهما. وفي عام 2017 أعلن الثنائي انفصالهما بالرغم من قصة حبهما التي تصدرت اهتمام الجمهور، ونتج عن تلك الزيجة أن أنجبا الثنائي ابنهما عيسى.

كورتني كارداشيان ويونس بن دجيما

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نجمة تليفزيون الواقع كورتني كارداشيان Kourtney Kardashian وقعت في حب الموديل الجزائري يونس بن دجيما عام 2016، وظهر الثنائي معاً في العديد من العطلات الصيفية والصور الرومانسية وتصدرا اهتمامات الجمهور بسبب قصة حبهما، لكنهما انفصلا عن بعضهما البعض في عام 2018.

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