المشاهير يعودون للمستقبل بأول عروض أسبوع باريس للأزياء الراقية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يوليو 2025 02:50 مساءً - "العودة للمستقبل" هذا هو عنوان أسبوع باريس للأزياء الراقية Haute Couture Week الذي انطلقت فعالياته أمس الاثنين 7 من يوليو. ويأتي شعار الحدث "العودة للمستقبل" بوصفه مفهوماً ممتعاً يجمع بين فخامة الأزياء الراقية والتقنيات المستقبلية؛ فدمج الكلمتين ترمز إلى الطابع المستقبلي والأناقة الكلاسيكية.

وقد انطلق أسبوع باريس للأزياء الراقية بعرضٍ حافلٍ بالمشاهير من تصميم سكياباريلي، وهو الأول من أربعة أيامٍ حافلةٍ ستشهد رحيل الفنان الجورجي ديمنا عن دار بالنسياغا بعد عشر سنواتٍ قضاها في الدار.

النجمات في أسبوع باريس للأزياء الراقية

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ظهرت مغنية الراب كاردي بي متألقةً بعقدٍ مُرصَّعٍ بالشراريب، والتُقطت لها صورةً مع غرابٍ أسودَ يقف على يدها تحت المطر الغزير خارج قاعة عرض بيتي باليه، حيث كُشف النقاب عن مجموعة روزبيري، التي تحمل عنوان "العودة إلى المستقبل".

لم ينضم إلى كاردي حبيبها في دوري كرة القدم الأمريكية ستيفون ديجز. كان رفيقها في تلك الأمسية هو الغراب الأسود نفسه الذي يظهر على غلاف ألبومها القادم، في إشارة منها أنها ستبقى على شخصيتها مع ديجز أو من دونه.

وضمَّ الصف الأمامي أيضاً المغنية دوا ليبا، التي ارتدت فستان زفافٍ أبيضَ طويلًا مزينًا بتلات، بالإضافة إلى الممثلة الأمريكية هانتر شافر، بطلة فيلم "Euphoria"، التي ارتدت ملابس مخططة وأحذية باليه.

كارول جي كانت نجمة "تروبيكوكيتا" بفستانها الضيق الذي لا يزال يُبرز أحدث صيحات الموضة. وحضر عرض الأزياء من النجوم والمشاهير ريان ديستني ولو روتش، كوبر كوتش، هايلي ستانفيلد، آنا وينتور، سابين جيتي، فلبيني لوروي بوليو، فيرا وانغ. بينما حضر حفل الصيف Le Bal d’Ete يوم 6 من يوليو؛ كيرستن دانست وجيسي بليمونز، صوفيا كوبولا، ديان كروغر، كيرا نايتلي، وبينيلوب كروز.

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ومن الجدير بالذكر أن حفل Bal d’Été يُعَدُّ حدثاً راقياً وأنيقاً يُقام في باريس، غالباً ما يكون ضمن فعاليات أسبوع الأزياء الراقية Haute Couture Week، وتحضره العديد من النجمات الأشهر في العالم؛ ليتألقن بإطلالات ساحرة.

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