شكرا لقرائتكم خبر عن فات الميعاد الحلقة 19.. هل يكتشف أحمد صفوت كذبة أسماء أبو اليزيد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال أحداث الحلقة 18 من مسلسل فات الميعاد، ذهبت بسمة "أسماء أبو اليزيد" لزيارة طليقها مسعد "أحمد مجدى" فى السجن، مصطحبة معها ابنتها، حيث قد طلب مسعد ذلك، ولكن كان زوجها معتصم "أحمد صفوت" قد رفض ذهابها مطلقا وانفعل عليها بمجرد أن اقترحت عليه، وبعد انتهاء الزيارة سألها معتصم أين كانت فكذبت عليه، فهل سيكتشف معتصم تلك الكذبة وكيف سيكون ردة فعله؟.

‎يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

‎وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.