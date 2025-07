شكرا لقرائتكم خبر عن ردود فعل إيجابية لـ فيلم Superman مع العروض الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت ردود الفعل الأولى تجاه فيلم Superman، حيث أشاد الجمهور برؤية جيمس جان الفنية وأداء النجم العالمى ديفيد كورنسويت في دور البطولة.

يُعد هذا الفيلم أول إضافة إلى عالم دي سي، وهو سلسلة زمنية جديدة لأبطال دي سي الخارقين بقيادة الرئيسين التنفيذيين للشركة، جان وبيتر سافران.

على أن تركز الأفلام المستقبلية المقرر إصدارها على شخصيتي سوبر جيرل وكلايفيس، بينما يجري العمل على فيلم The Brave And The Bold، الذي يركز على نسخة جديدة من باتمان (بخلاف شخصية روبرت باتينسون).



يشهد فيلم Superman تشكيك الجمهور في بطل كورنسويت بعد تورطه في صراعات داخلية وخارجية، وهو أمر استغله عدوه اللدود ليكس لوثر (نيكولاس هولت) ويجب عليه الاعتماد على المراسلة لويس لين (رايتشل بروسناهان) وكلبه كريبتو لمساعدته على تغيير مسار الأمور.



وأبدى النقاد الذين حضروا العروض المبكرة إعجابهم الشديد بما شاهدوه فى فيلم Superman، حيث قال الكاتب برايان سودفيلد: "يتألق Superman بروحه المرحة وحسه الفكاهي وأسلوبه المميز - إنه فيلم جريء ومخلص في آنٍ واحد يُجسد شخصية البطل الأسطوري، حيث يُضفي جيمس جان لمسةً جديدةً مُكرّمًا إرث الشخصية، بينما يتألق ديفيد كورنسويت بصدقه وقوته. إنها بداية واعدة ومثيرة لعصر دي سي الجديد".



كما عبّر مُقدّم البودكاست براندون ديفيد عن حماسه قائلاً: "يُجسّد ديفيد كورنسويت نسخةً استثنائيةً من Superman بصدقٍ وبطولةٍ ونقاءٍ وسماتٍ مُلهمة. تناغم كورنسويت ورايتشل بروسناهان في شخصيتي كلارك ولويس مذهلٌ للغاية. علاقتهما تُشكّل حافزًا ممتازًا، لا سيما في بداياتها".



ونشر بودكاست إيبك فيلم جايز: "لقد فعلها. فيلم Superman لجيمس جان يُحلّق عاليًا! نابضٌ بالحياة، خفيف الظل، ومليءٌ بالإثارة، إنه اقتباسٌ مُطابقٌ لقصص مصورة، مفعمٌ بالأمل. يُجسّد ديفيد كورنسويت شخصية سوبرمان المثالية للجيل الجديد. هذا هو فيلم سوبرمان الذي كنا ننتظره".