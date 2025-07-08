عقب تصدره قائمة أفضل 100 فيلم بالقرن الـ21.. أبرز المعلومات عن فيلم Parasite

قصة وأحداث فيلم Parasite

فريق عمل الفيلم الكوري Parasite

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 8 يوليو 2025 10:21 مساءً - تصدر الفيلم الكوري طفيليقائمةبالقرن الـ21 والتي جاءت بناءَا على مُشاركة أكثر من 500 من صُناع الأفلام ونجوم السينما والنقاد المؤثرين من هوليوود وحول العالم، وجاءت الأفلام التي تم اختيارها وصدرت منذ الأول من يناير 2000، وحتى بداية العام 2025 ضمن استفتاء لصحيفة "نيويورك تايمز".وقد تم عرض الفيلم الكوري طفيليعام 2019 ولاقى ردود فعل واسعة من النُقاد وصُناع الأفلام حول العالم، كما شارك بعدد كبير من المهرجانات السينمائية وحصد عدد كبير من الجوائز ومن أبرزها جائزة السعفة الذهبية من مهرجان كان السينمائي الدولي دورة عام 2019، وفي هذا التقرير نستعرض لكم تفاصيل الفيلم الكوري Parasite.دارت أحداث فيلم Parasite في إطار من الكوميديا والإثارة حيث تدور الأحداث حول عائلة فقيرة تتسلل إلى حياة إحدى العائلات الثرية، وذلك من خلال كل من "كيم كي تايك" و"تشونغ سوك" واللذان يعيشان في شقة تشبه إلى حد كبير القبو في سيول مع أبنائهما "كي جونغ، كي وو" وتمر تلك الأسرة بضائقة مالية ونظرًا لذلك يُهديهم صديق العائلة ويُدع "مين هيوك" حجرًا دراسيًا ويسافر للدراسة في الخارج، ويقترح على رب الأسرة أن يكذب بشأن مؤهلاته ليحل محل صديقه بالعمل كمدرس لغة إنجليزية لابنة عائلة "بارك" الثرية لتستمر الأحداث في إطار من الكوميديا السوداء.وجاءت أحداث الفيلم مستوحاه من نص مسرحي كتبه المخرج بونغ جون هو عام 2013، والذي حوّله لاحقًا إلى مسودة فيلم يتكون من 15 صفحة، وقسمه إلى ثلاث مسودات مختلفة.يُمكنكم قراءة: كريستوفر نولان.. 5 أفلام يُضيفون اسمه بقائمة أفضل 100 فيلم في القرن الـ21وقال المخرجهو بإنه استلهم فكرته من فيلم كوري "صدر عام 1960 وأيضًا حادث وقع في ثلاثينيات القرن الماضي، وكان قد تم بدء تصوير الفيلم في مايو 2018 وتم الانتهاء من تصويره في سبتمبر بنفس العام.وجاء الفيلم الكوري Parasite من إخراج بونغ جون هو الذي شارك بكتابة الفيلم مع هان جين وون، وشارك ببطولة الفيلم كل من سونغ كانغ هو، لي سون كيون ، تشو يو جونغ ، تشوي وو شيك ، بارك سو دام، جانغ هي جين، بارك ميونغ هون، لي جونغ إيون.وقد حاز الفيلم على إعجاب الجمهور حول العالم حيث وصل تقييمه على موقع IMDB 8.5/10، كما أصبح الفيلم هو أول فيلم من كوريا الجنوبية يفوز بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي، وأيضًا فاز بجوائز أوسكار "أفضل فيلم، أفضل فيلم أجنبي، أفضل مخرج، أفضل سيناريو أصلي".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».